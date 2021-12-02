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- Jens Stoltenberg: Türkiye, Afganistan'dan tahliyelerde güvenliği sağladı
Jens Stoltenberg: Türkiye, Afganistan'dan tahliyelerde güvenliği sağladı
- AA & Ensonhaber
- 02.12.2021 - 07:22
Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının bitiminde basın toplantısı düzenledi.
AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMEYİ DEĞERLENDİRDİ
Afganistan konusuna değinen Stoltenberg, bu ülkeden çekilme sırasında NATO'nun büyük bir tahliye operasyonunu yürütme kapasitesinin görüldüğünü aktardı.
"TÜRKİYE GÜVENLİĞİ SAĞLADI"
Stoltenberg, Türkiye'nin çekilme sürecinde güvenliği sağlayan ülkelerden olduğunu, Ankara'nın yanı sıra ABD, İngiltere, Norveç'in çok zor şartlar altında Kabil Havaalanı'nı işler halde tuttuğunu hatırlattı.
"TALİBAN VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMALI"
"Afganistan'dan çıkarılan dersler NATO'nun gelecekteki kriz yönetimi rolünü şekillendirecektir." ifadesini kullanan Stoltenberg, Afganistan'ın yeniden terör örgütlerinin yuvası olmasının engellenmesi için Taliban'ın uluslararası camiaya verdiği sözleri tutmasını beklediklerini vurguladı.