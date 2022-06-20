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    Jens Stoltenberg: Ukrayna'daki savaş yıllarca sürebilir

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kiev yönetimine desteğin devam etmesi gerektiğini söyledi. Stoltenberg, uzun süreli savaşa işaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 09:57
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    Jens Stoltenberg: Ukrayna'daki savaş yıllarca sürebilir

    Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesinin yıllar sürebileceğine dair açıklamalara bir yenisi eklendi.

    Almanya basınından Bild'e demeç veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Batılı ülkelere Kiev'e uzun dönemli destek sağlama çağrısında bulundu.

    "Yıllarca sürmesine hazırlıklı olmalıyız"

    Stoltenberg, "Bunun yıllarca sürmesine hazırlıklı olmalıyız." diye konuştu.

    Yüksek maliyetlere işaret eden Stoltenberg, "Sadece askeri destek açısından değil, aynı zamanda artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle de Ukrayna'ya verdiğimiz desteği zayıflatmamalıyız." dedi.

    "Ukraynalılar her gün bedel ödüyor"

    Stoltenberg, gıda ve yakıt maliyetlerinin cephedeki Ukraynalıların günlük ödediği bedelle karşılaştırıldığında "hiçbir şey" olmadığını söyledi.

    NATO Genel Sekreteri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ın, Ukrayna'daki hedeflerine ulaşması halinde "daha büyük bir bedel ödemek zorunda kalacakları" konusunda da uyardı.

    Jens Stoltenberg: Ukrayna daki savaş yıllarca sürebilir #1


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