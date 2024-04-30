Çin, dünyanın en büyük elektrikli yük gemisini denize indirdi Çin devlet mülkiyetindeki Cosco, dünyanın en büyük tamamen elektrikli konteyner gemisi Greenwater 01'i kullanmaya başladı.

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Çin, dünyanın en büyük tamamen elektrikli konteyner gemisinin denize indirilmesiyle yeşil ulaşımda önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Devlete ait China Ocean Shipping Group (Cosco) tarafından geliştirilen ve üretilen gemi, şu anda Şanghay ile Nanjing arasında düzenli bir servis rotası işletiyor ve yolculuğu boyunca emisyonları önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Tamamen elektrikli bir konteyner gemisi olan Greenwater 01, kendisini denizcilik sektörünün öncüsü olarak konumlandırıyor.

Yakıt tasarrufu üst seviyede

İlk olarak South China Morning Post tarafından bildirildiği üzere, çevre dostu tahrik sistemi yalnızca akülerden güç alıyor ve gidilen her 100 deniz mili için 3.900 kg. yakıt tasarrufu sağlıyor.

Cosco, sosyal medya hesaplarında geminin emisyon azaltımı üzerindeki potansiyel etkisini vurguladı ve yıl boyunca önemli azalmalar sağlayabileceğini belirtti.

Greenwater 01 hangi özelliklere sahip

Greenwater 01, elektrikli konteyner gemisi teknolojisinde birçok dünya rekoruna sahip. Gemi, uzunluğu ve genişliğinden konteyner ve batarya kapasitesine kadar, elektrikli deniz taşımacılığında mümkün olanın sınırlarını zorluyor.

50.000 kilovatsaati aşan ana batarya ile donatılan gemiye, daha uzun yolculuklar için ilave batarya kutuları da sığdırılabiliyor.

Her biri 1.600 kilovatsaat elektrik içeren ve standart 20 ft'lik konteynerlere benzer boyutlardaki bu akü kutuları, geminin seyir menzilini genişletme konusunda esneklik sağlıyor.

Greenwater 01, üzerindeki 24 akü kutusuyla 80.000 kilovatsaat elektrik tüketerek bir yolculuğu tamamlayabiliyor.

Bu, standart bir konteyner gemisine kıyasla 15 ton yakıt tasarrufu anlamına geliyor.

Mürettebat üyeleri, bu bataryalarla ilgili acil durumlara müdahale etmek için özel yangın eğitiminden geçiyor ve gemide, batarya bölmesi için tasarlanmış bir yangın algılama ve alarm sistemi bulunuyor.

Cosco'ya göre tek bir gemi, karbondioksit emisyonlarını yılda 2.918 ton kadar azaltabilir; bu, 2.035 otomobilin yollardan çekilmesine veya 160 bin ağaç dikilmesine eş değer.