Jodie Turner-Smith'in Cannes'da mücevherleri çalındı

2021 Cannes Film Festivali'ne katılan Jodie Turner-Smith'in, mücevherleri çalındı. Oyuncunun, Cannes'daki son gününde 2,5 saat polis merkezinde kaldığı öğrenildi.

2021 Cannes Film Festivali, oyuncu Jodie Turner-Smith için kötü geçti.

34 yaşındaki oyuncu, mücevherlerinin çalındığı iddiasıyla pazar günü polise şikayette bulundu.

10 BİNLERCE EURO TUTARINDA...

Rol aldığı son filmi After Yang’in prömiyeri için Cannes Film Festivali’ne katılan Turner-Smith, dün Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Cannes’daki son günümün 2,5 saatini polis merkezinde geçireceğimi düşünmezdim ama maalesef buradayım.” diye yazdı.

Yerel kaynaklara göre, İngiliz oyuncunun çalınan mücevherlerinin 10 binlerce euro tutarında olduğu öğrenildi.

OTEL ODASINDA ZORLAMA BULUNMADI

Fransız Nice Matin gazetesinin haberine göre, Turner-Smith’in festival boyunca kaldığı otel odasında herhangi bir zorlama bulunmadığı tespit edildi.

Hırsızlık iddiasıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

GEÇEN YIL İLK BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI

Amerikalı meslektaşı Joshua Jackson ile 2019’da evlenen Turner-Smith, geçen yıl ilk bebeğini dünyaya getirmişti.