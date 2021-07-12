Euro
10.2585
-0.33%
Dolar
8.6373
-0.24%
Altın
500.9
-0.53%
Borsa
1.375
-0.23%
Bitcoin
295.443
0.93%
EXEN Coin
26.78
-0.81%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Jodie Turner-Smith'in Cannes'da mücevherleri çalındı

    2021 Cannes Film Festivali'ne katılan Jodie Turner-Smith'in, mücevherleri çalındı. Oyuncunun, Cannes'daki son gününde 2,5 saat polis merkezinde kaldığı öğrenildi.
    • REUTERS
    • 12.07.2021 - 11:21
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 11:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jodie Turner-Smith'in Cannes'da mücevherleri çalındı

    2021 Cannes Film Festivali, oyuncu Jodie Turner-Smith için kötü geçti.

    34 yaşındaki oyuncu, mücevherlerinin çalındığı iddiasıyla pazar günü polise şikayette bulundu.

    10 BİNLERCE EURO TUTARINDA...

    Rol aldığı son filmi After Yang’in prömiyeri için Cannes Film Festivali’ne katılan Turner-Smith, dün Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Cannes’daki son günümün 2,5 saatini polis merkezinde geçireceğimi düşünmezdim ama maalesef buradayım.” diye yazdı.

    Yerel kaynaklara göre, İngiliz oyuncunun çalınan mücevherlerinin 10 binlerce euro tutarında olduğu öğrenildi.

    Jodie Turner-Smith in Cannes da mücevherleri çalındı #1

    OTEL ODASINDA ZORLAMA BULUNMADI

    Fransız Nice Matin gazetesinin haberine göre, Turner-Smith’in festival boyunca kaldığı otel odasında herhangi bir zorlama bulunmadığı tespit edildi.

    Hırsızlık iddiasıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

    Jodie Turner-Smith in Cannes da mücevherleri çalındı #2

    GEÇEN YIL İLK BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI

    Amerikalı meslektaşı Joshua Jackson ile 2019’da evlenen Turner-Smith, geçen yıl ilk bebeğini dünyaya getirmişti.

    Jodie Turner-Smith in Cannes da mücevherleri çalındı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir