Joe Biden: Afganistan'a desteğimiz devam edecek

ABD Başkanı Biden, Afganistan'a insani yardımlar da dahil olmak üzere, desteklerini sürdüreceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, ülkesinin çekilme sürecini tamamlamak üzere olduğu Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

BIDEN'DAN DESTEK MESAJI

Açıklamada, iki liderin, "Taliban'ın mevcut saldırılarının, hareketin çatışmaların müzakere ile çözülmesini destekleme iddiasıyla doğrudan çeliştiği" konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Ayrıca açıklamada Biden'ın, Afganistan'a insani yardımlar da dahil olmak üzere, destek olmaya devam edeceği vurgulanarak Afgan Güvenlik Güçleri Fonu için Kongre'den 3,3 milyar dolar talep edildiği bildirildi.

Söz konusu fonun 1 milyar dolarının Afgan güçleri tarafından yakıt, mühimmat ve yedek parça alımında, 700 milyon dolarının güvenlik güçlerinin maaşlarının ödenmesine ve 1 milyar dolarının ise Afgan Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonları desteklemeye yönelik olacağı belirtildi.

İkili görüşmede, Afganistan'da devam eden çatışmalarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntü dile getirildi.