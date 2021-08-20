Afganistan'dan tahliyelerle ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Biden, “Güvenli geçişi sağlamak için Taliban'la kontak halindeyiz, tahliye süreci devam ediyor.” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'dan tahliyelerle ilgili açıklama yaptı.

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Joe Biden, tahliyelerde dikkatli olmaya çalıştıklarını söyledi.

"TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR"

Biden, "Bu en zorlu hava operasyonlarından biri ve çok fazla güç gerektiriyor. Dolayısıyla çok dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. ABD hükümeti olarak özel uçuşlarla binler kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Bu ABD vatandaşları ve aileleri ile özel mülteci vizesi sahipleri ve ailelerini içermekte, bizim için çalışan Afganları içermekte. Diğer Afganlara ve kadın liderlere, gazetecilere yardımcı olacağız" diye konuştu.

Joe Biden: Afganistan'daki tahliye süreci devam ediyor VİDEO

TAHLİYE EDİLEN 240 GAZETECİ HAKKINDA KONUŞTU

240 gazeteciyi tahliye ettiklerini aktaran Biden, "New York Times, Washington Post ve diğer gazetelerin yöneticileriyle yakından çalışıyoruz. Bu gazetelerin 240 çalışanını bu hafta başında tahliye ettik. Aynı zamanda ülkeden çıkanların sayısının artırmaya çalışıyoruz. Dün 5 bin kadar kişiyi tahliye ettik" dedi.

"KAÇ ABD'Lİ AFGANİSTAN'DA NET BİR BİLGİMİZ YOK"

Afganistan'da kaç ABD vatandaşının kaldığını net olarak bilmediklerini dile getiren Biden, "Şimdi kaç ABD'linin orada olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü elimizde net sayılar yok, orada kaç ABD'li kaldı henüz net bir bilgimiz yok. Bu tahliye işleminde NATO'yla birlikte çalışmalarımızı yakın eşgüdümle sürdürüyoruz. Çekilmeyi tamamlayana kadar bu operasyonlar devam edecek" ifadelerini kullandı.

"ÇEKİLME TAMAMLANANA DEK OPERASYONLAR SÜRECEK"

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları şu şekilde:

"NATO'yla bu konuda yakın işbirliği içindeyiz. Bu operasyonlar önümüzdeki günlerde de sürecek, ta ki çekilmeyi tamamlayana dek. Eve gelmek isteyen tüm Amerikalıları eve getireceğiz. Bu tahliye operasyonu tehlikeli bir operasyon, riskler var. Zor şartlar altında sürdürüyoruz bu operasyonu. Can kaybı riski de var. Taliban'la sürekli iletişim halindeyiz. Sivillerin güvenli geçişini sağladıklarından emin oluyoruz. Taliban'a şunu çok net söyledik: Bizim askerlerimize herhangi bir saldırı, operasyonlarımıza bir müdahale olursa çok hızlı ve kuvvetli bir cevap görürler."

G-7'DEN ACİL TOPLANTI KARARI



"Bu bölgede istikrarı getirmek isteyen herkesle birlikte çalışacağız. Boris Johnson, Şansölye Merkel, Emmanuel Macron ile görüştüm son birkaç günde. Hepimiz G-7'nin önümüzdeki hafta acilen toparlanmasına karar verdik. Ortak bir yaklaşım belirleyeceğiz Afganistan konusunda. Uluslararası kamuoyuyla çalışmak için nasıl bir yol izleyebileceğimizi de konuştuk. Taliban üzerinde uluslararası baskıyı nasıl kurarız, bunu da konuştuk. Geçtiğimiz hafta içimizi acıtan görüntülere şahit olduk. Burada korkmaları çok normal, üzgünler, gelecekle ilgili fikirleri yok. Askerimizin yürüttüğü çok zor ve tehlikeli bir operasyon. Diğer Amerikalıları, Afgan müttefiklerimizi, ortak müttefiklerimizi kurtarmak için çabalıyorlar."





"VATANDAŞLARIMIZI VE MÜTTEFİKLERİMİZİ KURTARMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"



"Eleştiri yapmak için bu operasyondan sonra çok vaktimiz olacak. Ama şu anda tek odağım bu işi bitirmek. Amerikan vatandaşlarını ve Afgan müttefiklerimizi kurtarmak için her şeyi yapacağız, buna konsantre olmuş durumdayız. Bu iş bittiği zaman Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığımız sona ermiş olacak. Kimse bizim kredibilitemizi sorgulamadı. NATO müttefiklerimizden böyle bir şey duymadım. Hatta herkesten tam tersini duyuyorum. Herkes bizim çok hızlı ve sözümüzü tutacak biçimde hareket ettiğimizi düşünüyor. Biz Afganistan'a El-Kaide'den kurtulmak ve Bin Ladin'i yakalamak için gittik, bunları başardık. Bu savaşı bitirmenin vakti geldi çattı. Son 20 yılda bize bedeli 1 trilyon dolardan başlıyor. Terörizm tehdidi artık değişti. Şu anda DAEŞ daha büyük bir tehdit. El-Kaide ve diğer terör örgütlerinden de tehditler var, Afganistan dışındaki ülkelerde de."

"BÖYLE BİR ÇÖKÜŞÜN OLACAĞINA İHTİMAL VERİLMEDİ"



"Bakan Blinken ve müttefiklerimizle de çalışacağız ki Taliban üzerinde uluslararası baskı kurabilelim. Burada bir meşruiyet kazanma çabası var. Çok sert önkoşullar dayatacağız. Kadınlara, vatandaşlara nasıl davranacakları belirleyici olacak. 11 günde böyle bir çöküşün olacağı hiç ihtimal verilmeyen bir olanaktı. Orta Doğu'da, Afrika'da ve diğer bölgelerde terör örgütlerinin yükselişi söz konusu. Terör örgütleriyle dünyanın diğer bölgelerinde de mücadele ediyoruz. Bize her türlü nota, tavsiye geliyor. Bu grup '11 günde düşer' demedi. Ben bir karar verdim. Dedim ki fikir birliğine uyayım. Fikir birliği de şuydu: Bu olay yılın sonuna doğru olur dendi. Taliban'la bir anlaşmamız var. Şimdilik havalimanına girmelerine izin veriyorlar Amerikan vatandaşlarının."