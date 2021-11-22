Joe Biden, çevresine 2024'te aday olacağını söyledi

Seçimlere henüz üç yıl varken, Biden'ın başkanlığa yeniden adaylığı ciddi şekilde düşündüğü ortaya çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden, yeni görev süresini tamamlamadan bir sonraki seçimleri düşünmeye başladı.

Biden'ın, çevresindeki insanlara 2024 seçimleri için yeniden aday olmak istediğini söylediği belirtildi.

TEKRAR ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYOR

Eski Senatör Chris Dodd, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Duyduğum tek şey, (Biden'ın) tekrar aday olmayı planladığı." ifadesini kullandı.

İLERLEYEN YAŞI VE ANKETLERDEKİ DURUMU

Ancak 79 yaşındaki Biden'ın ilerleyen yaşı ve halk arasında düşen kabul oranı nedeniyle yeniden adaylığına şüpheyle yaklaşılıyor.

Pensilvanya'nın eski Valisi Ed Rendell, ABD Başkanı'nı işaret ederek, "Açıkça söylediği şey, kesinlikle inandığı şeydir. Fark yok. Başkanlığı fiziksel veya duygusal olarak yapamayacağını hissederse yarışmaz." dedi.

BIDEN İLE İLGİLİ YAPILAN ANKET

Joe Biden'ın görev onayı, temmuzdan bu yana düşüş trendine girdi.

Son anketlere göre, Biden'ın onay oranı yüzde 42,5 seviyesine gerilerken, ABD Başkanı hakkında olumsuz düşünenlerin oranı yüzde 51,8'e yükseldi.

20 Kasım'da 79 yaşına giren Biden, doğum gününden bir önce rutin sağlık kontrolünden geçmiş, doktorları "Sağlıklı ve dinç. Başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirmek için uygun." şeklinde rapor vermişti.

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