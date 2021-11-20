Joe Biden hakkında doktor raporu: Sağlıklı ve dinç

Yıllık kontrolünü yaptıran Biden hakkındaki rapor açıklandı. Doktor O'Connor, Biden'ın durumunun başkanlık görevini yerine getirmeye uygun olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, rutin sağlık kontrolünden geçti.

Biden, 79'uncu yaş gününden bir gün önce Walter Reed Askeri Hastanesi'ne giderek yıllık sağlık kontrollerini yaptırdı.

DOKTORU RAPORU AÇIKLADI

Doktor Kevin O'Connor, kontrolün ardından Biden'ın sağlık durumunun "başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun" olduğunu açıkladı.

"BIDEN'IN SAĞLIĞI YERİNDE VE DİNÇ" SONUCU

Biden'ın doktoru Keven O'Connor, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı'nın ilerleyen yaşına işaret ederek, "Biden, sağlıklı ve dinç. Başkanlık görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeye uygun vaziyette." ifadesini kullandı.

YÜRÜYÜŞÜNDE YAVAŞLIK VAR

Öte yandan O'Connor, Biden'ın yürüyüşü ve boğazındaki "gıcık" konusunda ileri tetkikler istediğini kaydederek, Biden'ın son dönemde yürüyüşünde bir yavaşlık olduğunu, bunun nedeninin de Biden'ın yaklaşık 1 yıl önce ayağını kırması olabileceğini aktardı.

ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM YOK

Biden'ın sürekli boğazını temizlemesinin nedeninin de midesindeki reflü olabileceğini kaydeden O'Connor, Biden'a yapılan kolonoskopide de endişe verici bir şeye rastlamadıklarını belirtti.

YETKİLERİNİ 85 DAKİKALIĞINA HARRIS'E DEVRETTİ

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanını taşıyan Biden, 19 Kasım Cuma sabahı kolonoskopi olacağı esnada anestezinin etkisindeyken görevlerini 85 dakikalığına Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devretmişti.

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