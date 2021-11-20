Euro
12.7077
1.14%
Dolar
11.2516
1.95%
Altın
668.22
1.17%
Borsa
1.737
0.03%
Bitcoin
650.495
4.44%
BTXN Coin
21.14
1.97%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Joe Biden hakkında doktor raporu: Sağlıklı ve dinç

    Yıllık kontrolünü yaptıran Biden hakkındaki rapor açıklandı. Doktor O'Connor, Biden'ın durumunun başkanlık görevini yerine getirmeye uygun olduğunu söyledi.
    • AA
    • 20.11.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 08:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Joe Biden hakkında doktor raporu: Sağlıklı ve dinç

    ABD Başkanı Joe Biden, rutin sağlık kontrolünden geçti.

    Biden, 79'uncu yaş gününden bir gün önce Walter Reed Askeri Hastanesi'ne giderek yıllık sağlık kontrollerini yaptırdı.

    DOKTORU RAPORU AÇIKLADI

    Doktor Kevin O'Connor, kontrolün ardından Biden'ın sağlık durumunun "başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun" olduğunu açıkladı.

    "BIDEN'IN SAĞLIĞI YERİNDE VE DİNÇ" SONUCU

    Biden'ın doktoru Keven O'Connor, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı'nın ilerleyen yaşına işaret ederek, "Biden, sağlıklı ve dinç. Başkanlık görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeye uygun vaziyette." ifadesini kullandı.

    YÜRÜYÜŞÜNDE YAVAŞLIK VAR

    Öte yandan O'Connor, Biden'ın yürüyüşü ve boğazındaki "gıcık" konusunda ileri tetkikler istediğini kaydederek, Biden'ın son dönemde yürüyüşünde bir yavaşlık olduğunu, bunun nedeninin de Biden'ın yaklaşık 1 yıl önce ayağını kırması olabileceğini aktardı.

    Joe Biden hakkında doktor raporu: Sağlıklı ve dinç #1

    ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM YOK

    Biden'ın sürekli boğazını temizlemesinin nedeninin de midesindeki reflü olabileceğini kaydeden O'Connor, Biden'a yapılan kolonoskopide de endişe verici bir şeye rastlamadıklarını belirtti.

    YETKİLERİNİ 85 DAKİKALIĞINA HARRIS'E DEVRETTİ

    ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanını taşıyan Biden, 19 Kasım Cuma sabahı kolonoskopi olacağı esnada anestezinin etkisindeyken görevlerini 85 dakikalığına Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devretmişti.

    Joe Biden, Glasgow'daki konferansında uyudu ViDEO

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir