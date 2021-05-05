Joe Biden, Haziran ayında Putin ile buluşmayı umuyor

Joe Biden, hazirandaki Avrupa gezisi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önerdiği zirveyi yapmak istediğini belirterek, "Umudum ve beklentim budur. Üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Göreve başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyareti programı çerçevesinde İngiltere'ye ve Belçika'ya gitmeyi planlayan ABD Başkanı Joe Biden, gezi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi umduğunu ifade etti.

"ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Biden Beyaz Saray’daki basın toplantısında yaptığı açıklamada, haziran ayındaki Avrupa gezisi sırasında Putin’e önerdiği zirveyi gerçekleştirmek istediğinin altını çizerek, "Umudum ve beklentim budur. Üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avrupa gezisinde Başkan Biden, İngiltere'nin Cornwall bölgesinde 11-13 Haziran tarihlerinde yapılacak G7 zirvesine katılmayı, ardından ise Avrupa Birliği (AB) liderleri ile buluşmak ve 14 Haziran NATO zirvesine katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret etmeyi planlıyor. Ayrıca ABD'li yetkililer ise, Biden'ın ABD Başkanı olarak ilk yurtdışı gezisi sırasında 3. bir ülkede Biden-Putin zirvesi düzenlemek adına Rus meslektaşlarıyla birlikte çalışmalar yürütüyor.



