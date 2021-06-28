Joe Biden ile Reuven Rivlin'in gündeminde İran ve İsrail'in savunma ihtiyaçları var

Joe Biden ile Reuven Rivlin'in gündeminde İran ve İsrail'in savunma ihtiyaçları var

Beyaz Saray'da bir araya gelecek iki isim, İran ile nükleer anlaşmadan İsrail'in savunmasına ve Gazze'ye düzenlenen saldırıya kadar birçok konuyu görüşecek.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in görev süresinin sonuna gelen cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Beyaz Saray'da görüşecek.

ABD'nin İran nükleer anlaşmasına yeniden girme çabaları ve İsrail'de kurulan yeni hükümetin gündeme geleceği belirtildi.

Toplantı, Naftali Bennett'in İsrail'in yeni başbakanı olarak Binyamin Netanyahu'nun yerine geçmesinden birkaç hafta sonra gerçekleşecek.

BIDEN VE RIVLIN'İN GÜNDEMİ

ABD'li yetkililerin, önümüzdeki haftalarda Biden ve Bennett arasında bir görüşme için çalıştığı kaydedildi.

Biden'ın Rivlin ile görüşmesi, İsrail ve Arap başkentlerinde ABD'nin İran nükleer anlaşmasına yeniden girme çabalarıyla ilgili endişelerin ortasında yapılacak. İki ismin görüşmesinde ayrıca İsrail'in savunma ihtiyaçlarının konuşulacağı ifade edildi.

İRAN KONUSU

ABD, İran ile nükleer anlaşmadan dönemin başkanı Donald Trump'ın kararıyla ayrılmıştı. Anlaşmayı yeniden canlandırma girişimleri, Tahran'ın ABD'nin tüm ekonomik yaptırımları kaldırmasında ısrarcı olmasıyla ilerleme kaydedemedi.

Biden-Rivlin toplantısına yakın bir kaynak, ABD Başkanı'nın İsrail Cumhurbaşkanı'na iki ülkenin aynı hedefi paylaştığını, "İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin verilmeyeceğini" söylemesinin beklendiğini aktardı.

Öte yandan Biden'ın, ABD'nin İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteği vurgulayacağı bildirildi.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI'NIN ABD TEMASLARI

Joe Biden ile Reuven Rivlin'in İsrail'in Gazze ile 11 günlük "savaşını" da görüşmesi bekleniyor. ABD, İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi ihtiyacını karşılama sözü vermişti.

Rivlin, 7 yıllık görev süresinin ardından 7 Temmuz'da görevden ayrılacak, yerine Isaac Herzog geçecek.

Reuven Rivlin, cumhurbaşkanı olarak son yurt dışı gezisinde bulunuyor. Rivlin, New York'taki Birleşmiş Milletler yetkilileri ve Washington'daki Kongre milletvekilleriyle görüşecek.