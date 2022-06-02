Joe Biden, Körfez ziyareti planlıyor

İsrail ve Suudi Arabistan'a ziyaret, Biden'ın gündemine alındı. ABD Başkanı'nın, Veliaht Prens Selman ile bir araya gelebileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Körfez turuna çıkmayı değerlendiriyor.

Amerikalı yetkililer, Biden'ın Körfez müttefikleriyle bir araya gelmesi için bu ayın sonlarında bölgeye gezi planlıyor.

Körfez ziyareti konuşuluyor

Planlamaya aşina olan ABD'deki kaynaklara göre, gezi hakkında nihai karar henüz verilmiş değil.

Biden'ın, olası ziyareti sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de bir araya gelebileceği belirtiliyor.

ABD yüksek akaryakıt fiyatlarını düşürmenin yollarını arıyor

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, gazetecilere verdiği demeçte, Biden'ın Suudi Arabistan'a gitme ihtimaline ilişkin soruya, henüz böyle bir durumun gündemlerinde olmadığını söylemişti.

Reuters'ın haberine göre, ziyaret, Biden'ın ABD'deki yüksek akaryakıt fiyatlarını düşürmenin yollarını bulmaya çalıştığı bir dönemde Suudi Arabistan ile ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor.

Suudi Arabistan'a "petrol üretimini artır" çağrısı

Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırmayı kabul edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Riyad yönetimi, ABD'nin daha önce bu yöndeki çağrısını reddetmişti.

İki üst düzey ABD'li yetkili, enerji ve diğer konuları kapsayan görüşmeler için mayıs ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

İsrail ve Körfez İşbirliği Konseyi ayrıntısı

Öte yandan Biden'ın, olası ziyaret kapsamında, İsrail'de Başbakan Naftali Bennett ile de görüşmesinin gündemde olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı ayrıca, Körfez İşbirliği Konseyi'nin Riyad'da yapılacak zirvesine katılmayı hedefliyor.