İstanbul'da alkollü sürücü kazaya sebep oldu...
Beykoz ilçesinde saat 02.15 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevki, Ankara istikametinde Ömer Koç kontrolündeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu başka bir otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, demir bariyere vurup refüje uçtu.
2 kişi ağır yaralandı
Kazada, hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi bulundukları yerde sıkışarak ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücü 2.84 promil alkollü çıktı
Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Koç'un, polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2.84 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Gözaltına alındı
Sürücü Ömer Koç, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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