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İstanbul'da alkollü sürücü 2 kişiyi ağır yaraladı: Araç hurdaya döndü

İstanbul'da alkollü sürücü 2 kişiyi ağır yaraladı: Araç hurdaya döndü Direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki araca çarpan sürücü 2 kişinin ağır yaralanmasına neden olurken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sürücünün 2.84 promil alkollü olduğu anlaşıldı.