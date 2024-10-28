Joe Biden, oyunu bugün kullanacak

AA

Amerika, 5 Kasım'da yeni başkanını seçecek.

Donald Trump ve Kamala Harris arasında kıran kırana geçen mücadelenin galibi 5 Kasım'da belirlenecek ve ülkeyi 4 yıl boyunca kimin yöneteceği netleşecek.

İkili aday arasında yapılan anketlerde başa baş sonuçlar çıkarken, Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi.

BIDEN SANDIK BAŞINA GİDİYOR

Yapılan açıklamada, Joe Biden'ın 5 Kasım'da gerçekleşecek olan seçimler kapsamında oy kullanmak için, erkenden sandık başına gideceği öğrenildi.

Açıklamada, Biden'ın, oyunu Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde kullanacağı belirtildi.

YENİ ANKET SONUÇLARI HARRIS DİYOR

ABD'nin yaklaşık 244 milyon kayıtlı seçmeni için geri sayım başladı. Son verilere göre, yaklaşık 43 milyon 440 bin kişi oylarını kullandı. Seçimlerin son düzlüğüne Demokrat Parti Başkan adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in gerçekten McDonald's çalışanı olup olmadığı, Cumhuriyetçi Parti Başkan adayı ve Eski Başkan Donald Trump'ın soruşturmaları damga vururken, yeni anket sonucu Harris'in tekrar ivme kazandığını ancak seçimin sonucunun gerçek bir sürpriz olacağını gösterdi.

İŞTE SON DURUM

Harris ve Donald Trump'ı tüm kayıtlı seçmenler arasında yüzde 49'a yüzde 47 ile sadece yüzde 2'lik bir puan dilimi ayırıyor. Bu, muhtemel seçmenler arasında yüzde 47'ye karşı yüzde 51'lik hafif bir Harris üstünlüğüne gidiyor.