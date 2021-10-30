Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
590.551
0.83%
BTXN Coin
25.51
6.02%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Joe Biden, Papa'nın eline bozuk para sıkıştırdı

    Joe Biden, Papa'nın eline bozuk para sıkıştırdı

    Joe Biden, Vatikan'da bir araya geldiği Papa Franciscus'a, 'madeni hatıra parası' hediye etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.10.2021 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD Başkanı Joe Biden, İtalya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak G20 Zirvesi için başkent Roma'ya geldi.

    Daha sonra Vatikan'a geçen Joe Biden, burada Papa Franciscus ile görüştü.

    İki liderin görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü.

    BIDEN'DAN PAPA'YA MADENİ HATIRA PARASI

    Görüşmenin sona ermesiyle kameraların karşısına geçen Biden ve Franciscus, hediye alışverişi yaptı.

    Biden, Papa'ya 'madeni hatıra parası' hediye ederken, espri yapmayı da ihmal etmedi.

    "AMERİKA'DA GELENEKTİR"

    Biden, "Bu uygun mudur bilmiyorum ama Amerika'da bir gelenek var. Başkan'ın, madeni hatıra paraları vardır. Bunları, savaşçılara ve liderlere verirler. Ve siz, benim tanıdığım barış için mücadele eden en önemli kişisiniz. İzninizle, bu madeni parayı size vermek istiyorum. Üzerinde ABD mührü var. Biliyorum ki oğlum da bunu size vermemi isterdi. Gelenek şöyle, sizi bir daha ki sefer gördüğümde, yanınızda bu para yoksa içkileri siz ısmarlıyorsunuz. Bu arada, ben muhtemelen, tanıştığınız, hiç içki içmemiş ilk İrlandalı'yım." dedi.

    Joe Biden, Papa'nın eline bozuk para sıkıştırdı

    Joe Biden, Papa nın eline bozuk para sıkıştırdı #1

    Joe Biden, Papa nın eline bozuk para sıkıştırdı #2

    Joe Biden, Papa nın eline bozuk para sıkıştırdı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir