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    Joe Biden: Ukrayna'ya Rusya'ya ulaşabilecek roket göndermeyeceğiz

    Biden, Ukrayna güçlerine silah tedariki konusunda açıklama yaptı. ABD Başkanı'nın sözleri, Moskova'dan yapılan uyarının ardından geldi.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 12:34
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    Joe Biden: Ukrayna'ya Rusya'ya ulaşabilecek roket göndermeyeceğiz

    ABD, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Kiev yönetimine askeri yardımlarını sürdürüyor.

    Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya desteği değerlendirdi.

    Roket sistemi açıklaması

    Biden, "Rusya'ya ulaşabilecek roket sistemlerini Ukrayna'ya göndermeyeceğiz." dedi.

    Silahlara ilişkin Biden'ın açıklaması, Beyaz Saray'ın Kiev'e gelişmiş uzun menzilli roket sistemleri göndermeye hazırlandığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

    ABD basınının iddiası

    Ukraynalı yetkililer, ABD'den Çoklu Fırlatma Roket Sistemi (MLRS) olarak adlandırılan uzun menzilli füze sistemi talebinde bulunuyordu. Biden'ın, açıklamalarında hangi sistemden bahsettiği henüz netlik kazanmış değil.

    CNN ve Washington Post, Biden yönetiminin MLRS'nin yanı sıra HIMARS olarak bilinen Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi'ni Ukrayna'ya göndermeye eğilimli olduğunu yazdı.

    Joe Biden: Ukrayna ya Rusya ya ulaşabilecek roket göndermeyeceğiz #1

    Batı'dan uzun menzilli silahlar istiyorlar

    Ukrayna hükümeti, dördüncü ayına giren savaşın gidişatını tersine çevirmek için Batı'dan daha uzun menzilli silahlar sağlamasını istiyor.

    El Cezire'nin aktardığına göre; ABD, şimdiye kadar Ukrayna kuvvetlerine taşınabilir Stinger uçaksavar ve Javelin tanksavar füzelerinin yanı sıra gelişmiş insansız hava araçları ve topçu sistemleri sağladı.

    Lavrov: Rus topraklarını vurabilecek silahlar gönderirseniz...

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı güçleri Ukrayna'ya Rus topraklarını vurabilecek silahlar tedarik etmemeleri konusunda uyarmış, böyle bir hareketin, “kabul edilemez tırmanışa doğru ciddi bir adım” olacağına dikkati çekmişti.

    Joe Biden: Ukrayna ya Rusya ya ulaşabilecek roket göndermeyeceğiz #2

    Joe Biden: Ukrayna ya Rusya ya ulaşabilecek roket göndermeyeceğiz #3


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