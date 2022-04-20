Joe Biden, Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi açıklayacak

Beyaz Saray, Kiev'e askeri destek kapsamında yeni paket üzerinde çalışıyor.

ABD'den Ukrayna'ya askeri yardımlar devam ediyor.

Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden'ın, önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi daha açıklaması bekleniyor.

800 milyon dolarlık yeni paket hazırlığı

Konuyla ilgili kaynaklar, söz konusu paketin, geçen hafta duyurulan 800 milyon dolarlık yardımla aynı büyüklükte olacağını belirtiyor.

Reuters'ın haberine göre; ismini açıklamayan ABD'li bir yetkili, askeri yardıma ilişkin ayrıntılar üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Toplam miktar 3 milyar doları geçecek

Biden yönetimi, geçen hafta topçu sistemleri ve mermileri, zırhlı personel taşıyıcıları ve insansız kıyı savunma botları dahil olmak üzere 800 milyon dolarlık ek yardım açıklamıştı.

Son paketin beklendiği gibi duyurulması halinde, Rusya'nın saldırılarından bu yana Washington'ın Kiev'e yaptığı askeri yardımın toplam miktarı 3 milyar doları aşmış olacak.