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    Joe Biden, Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi açıklayacak

    Beyaz Saray, Kiev'e askeri destek kapsamında yeni paket üzerinde çalışıyor.
    • 20.04.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 11:40
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    Joe Biden, Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi açıklayacak

    ABD'den Ukrayna'ya askeri yardımlar devam ediyor.

    Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden'ın, önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi daha açıklaması bekleniyor.

    800 milyon dolarlık yeni paket hazırlığı

    Konuyla ilgili kaynaklar, söz konusu paketin, geçen hafta duyurulan 800 milyon dolarlık yardımla aynı büyüklükte olacağını belirtiyor.

    Reuters'ın haberine göre; ismini açıklamayan ABD'li bir yetkili, askeri yardıma ilişkin ayrıntılar üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

    Toplam miktar 3 milyar doları geçecek

    Biden yönetimi, geçen hafta topçu sistemleri ve mermileri, zırhlı personel taşıyıcıları ve insansız kıyı savunma botları dahil olmak üzere 800 milyon dolarlık ek yardım açıklamıştı.

    Son paketin beklendiği gibi duyurulması halinde, Rusya'nın saldırılarından bu yana Washington'ın Kiev'e yaptığı askeri yardımın toplam miktarı 3 milyar doları aşmış olacak.

    Joe Biden, Ukrayna ya yeni askeri yardım paketi açıklayacak #1


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