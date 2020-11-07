Joe Biden: Ülkenin kalbinde mavi duvar inşa ettik

ABD seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkanadayı Joe Biden, salı günü yapılan seçimlerin ardından sonuçlar beklenirken yeni bir açıklama daha yaptı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde oylamalar bitti, birçok eyalette sonuçlar açıklandı. Ancak 6 eyalette halen sonuçlar belli olmuş değil.

Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasındaki seçim yarışı, bu kez karşılıklı açılan davalara, yapılan demeçlere ve posta yoluyla gönderilen oy pusulalarının sayıldığı sabırlı bir bekleyişe yerini bıraktı.

"KAZANACAĞIMI GÖREBİLİRSİNİZ"

264 delege alarak kazanmaya çok yakın olan Joe Biden, yeni yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kazandığımı ilan etmek için burada değilim. Ancak net bir çoğunlukla kazanacağımı görebilirsiniz. Süreç devam ediyor. Amerika'nın dört bir yanında seçmenlerin desteğini almaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Dört yıl önce kaybettiğimiz ülkenin kalbini oluşturan eyaletlerde yeniden kazandık. Mavi duvar inşa ettik. Seçim oylarının sayılması çok yavaş ilerliyor. Ancak bunlar sadece rakamlar değil. Bunlar seçmenler. Bunlar temel vatandaşlık haklarını ve iradelerini gösteren insanların sesleri."



"TÜM OYLAR SAYILACAK, ABD İLERLEMEYE DEVAM EDECEK"

"Rekor sayıda her ırktan ve yaştan seçmen oylarını verdi. Bu seçmenler ülkenin daha çok ayrılmasını değil bir araya gelmesini istediler. 74 milyon Amerikalı konuştu. Son sonuçları beklerken tabii ki sürecin başlamasını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizin oylarınızın hepsi sayılacak. bunu durdurmak için ne kadar uğraştıkları umurumda değil. İnsanların sesleri duyulacak. ABD ilerlemeye devam edecek."



"ABD TARİHİNDE EN FAZLA OYU ALDIK"

ABD tarihinde 74 milyon ile en fazla oyu aldıklarını ifade eden Biden, Arizona eyaletini son 24 yılda, Georgia'yı ise son 28 yılda kazanan ilk Demokrat aday olacağını söyledi.

6 EYALETTE HALEN SONUÇLAR NETLEŞMEDİ

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

270 DELEGE ALAN KAZANIYOR

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.