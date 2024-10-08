Joe Biden ve Donald Trump hahamlarla dua etti İsrail-Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim'in yıl dönümünde, Gazze'de 40 binden fazla sivil can kaybını görmezden gelen ABD Başkanı Joe Biden ve başkan adayı Donald Trump, Yahudi lobisinin desteğini alabilmek için hahamlarla kameraların karşısına geçti.

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Haber Merkezi

İsrail'in Gazze'deki sivil katliamı devam ediyor.

7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı ve sonrasında başlayan Gazze operasyonları tüm dünyanın gündeminde.

1 yılı geride bırakılan çatışmalarda İsrail ordusu, hedef gözetmeksizin bomba yağdırdığı Gazze'yi yerle bir etti.

ABD'DE SEÇİM YARIŞI: TARAFLAR YAHUDİ LOBİSİNİN PEŞİNDE

Şimdiye kadar 42 bine yakın sivil hayatını kaybederken sayısız insanlık suçu işlendi.

Yıl dönümü kapsamında tüm dünyada gösteri ve yürüyüşler düzenlenirken ABD'de gündem seçimdi.

Bu kapsamda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler Yahudi lobisinin desteğinin peşinde.

5 Kasım'da seçime gidecek olan ABD'de Demokratların adayı Kamala Harris'e destek açıklayan mevcut Başkan Joe Biden ve Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump, Gazze'deki sivil katliamı görmezden gelerek soluğu İsraillilerin yanında aldı.

BEYAZ SARAY'DA HAHAMLA DUA ETTİ

7 Ekim'e ilişkin bir açıklama yayınlayan Biden, İsrail ordusunun katlettiği 42 binden fazla Filistinliyi gündemine almadı, "Hamas'ın masum sivillerin arasına saklanması ve onların arasında bulunması nedeniyle" ölüm sayısının çok olduğu iddiasında bulundu.

Beyaz Saray'da eşi Jill Biden'la birlikte haham ile dua okuyan Biden'ın görüntüleri de medyaya servis edildi.

TRUMP YAHUDİ MEZARLIĞINDA

Rakip Trump ise 7 Ekim'in yıl dönümünde Yahudi mezarlığını ziyaret etti.

New York'taki mezarlığı ziyaret eden Trump, burada hahamlarla dua okuyup sohbet etti. Trump'ın kafasına Yahudi kipası taktiği da görüldü.

Trump'ın bu görüntüleri de servis edilirken iki ismin bu tutumları İsrail medyasında da geniş yer buldu.