İsrail hapishanesinde Bergusi'ye sistematik işkence iddiası

Filistinli esirlerin serbest bırakılması için faaliyet yürüten halk kampanyası, tutukluluğunun 24. yılı dolayısıyla yayımladığı açıklamada, Mervan Bergusi’nin İsrail hapishanesinde “acımasız saldırılara” uğradığını öne sürdü.

Açıklamada, Bergusi’nin 12 Nisan’da avukatıyla görüştüğü ve son haftalarda yoğun fiziksel şiddete maruz kaldığını aktardığı belirtildi. Özellikle mart ayı sonu ile nisan başında gerçekleştiği iddia edilen müdahalelerde, Bergusi’nin ciddi şekilde yaralandığı ifade edildi.

"TIBBİ MÜDAHALE YAPILMADI" İDDİASI

Kampanya yetkilileri, Bergusi’nin uğradığı saldırılar sonucu vücudunda çok sayıda yara oluştuğunu ve kan kaybına rağmen gerekli tıbbi desteğin sağlanmadığını savundu.

Açıklamada ayrıca, Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana Bergusi’nin “sistematik işkenceye” maruz kaldığı ileri sürülerek, uluslararası insan hakları kuruluşlarına acil müdahale çağrısı yapıldı.

SİYASİ GEÇMİŞİ VE TUTUKLANMA SÜRECİ

1958 yılında Ramallah yakınlarındaki Kober köyünde doğan Mervan Bergusi, genç yaşta Fetih Hareketi’ne katıldı. 1987’de başlayan Birinci İntifada’nın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

1994 yılında Oslo Anlaşması sonrası Batı Şeria’ya dönen Bergusi, 1996’da Filistin Yasama Konseyi’ne seçildi ve Fetih içinde üst düzey görevler üstlendi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VE SONRASI

İsrail güçleri tarafından 2002 yılında Ramallah’taki evinde gözaltına alınan Bergusi, İsrail mahkemesi tarafından “öldürme ve öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son olarak 2024 yılında Ramon Cezaevi’ne nakledilerek tecrit altına alınan Bergusi’nin durumu, Filistin kamuoyunda ve uluslararası çevrelerde yakından izlenmeye devam ediyor.