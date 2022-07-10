Joe Biden’a F-16 mektubu: Bu Erdoğan’a ödül olur

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kitinin satışına yeşil ışık yakmasına senatodaki siyasetçiler karşı çıkarak engellemeye çalışıyor.

ABD’li siyasetçiler, Ermeni ve Yunan lobisinin de desteğiyle ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup yazarak Türkiye’nin F-16 satışına karşı çıktı.

ABD’li siyasetçi Frank Pallone, Biden’a gönderilen mektubu sosyal medya üzerinden paylaştı.

"Türkiye ordusuna destek vermemeliyiz"



Pallone, farklı kanatlardan 35 Kongre üyesinin imzaladığı mektubu yayınlayarak, Biden’a gönderilen detaylarını kamuoyuna duyurdu. Twitter üzerinden mektubu paylaşan ve "Erdoğan’ın istikrarsızlaştıran hamlelerini ve uluslararası yasaları ihlal etmesini durduracak adımlar atmadan Türkiye ordusuna destek vermemeliyiz." dedi.

"Bu satışa itiraz ediyoruz"

Biden’a gönderilen mektupta, "Planlanan bu satışa itiraz ediyoruz çünkü bu satış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ve NATO müttefiklerindeki taahhütlerine ve hem ülkesinde hem de yurt dışındaki insan hakları ihlallerine ödül vermek anlamına gelir." denildi.

"Erdoğan bir anda iyi bir müttefik olmayacak"

Mektupta, "ABD’nin gelişmiş savaş uçaklarını Türkiye’ye satmak, Erdoğan’ı bir anda iyi bir müttefike çevirmeyecek. Bu silahların bölgede ölüm ve yıkıma sebebiyet olması daha olası. 30 Haziran’da NATO Zirvesi’nde yaptığınız yorumlar ve F-16 ve mekanik geliştirme ürünleri satmaya yönelik açıklamanız bizi derinden etkiledi." ifadesi kullanıldı.

"Müttefiklerinin iyiliğini geri plana atıyor"

Biden’a gönderilen mektubun bir bölümünde ise, "Erdoğan düzenli olarak kişisel çıkarı için bölücü taktikler kullanarak müttefiklerinin iyiliğini geri plana atıyor. Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliği sürecinde talepleri NATO’nun son yıllarda en büyük krizi olan Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı stratejik duruşu için çok az bir şey yaptığını gösteriyor." ifadesi yer aldı.

Mektupta, ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışını engellemek için ABD’li siyasetçilerin yoğun bir mesai harcamaya hazır oldukları da vurgulandı.







