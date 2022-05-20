Joe Biden'a kamuoyu desteği en düşük seviyeye düştü

ABD Başkanı Joe Biden’ın seçmen desteği, yüzde 39'a düşerek göreve geldiği günden bu yana en düşük seviyeyi gördü.

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldiğin günden itibaren birçok skandal ile gündeme geldi.

Kamuoyunda en çok konuşulan ve eleştirilerin yükseldiği nokta ise Biden'in yaşı ve garip hareketleri oldu.

Bu kapsamda Biden'a gelen eleştiriler her ay yapılan anketlere de yansıyor.

Halk desteği yüzde 39'a düştü

Associated Press-NORC Halka İlişkiler Merkezi tarafından düzenlenen ankette, ülke genelindeki seçmenleri temsil eden katılımcıların sadece yüzde 39'u Biden'ın başkanlık performansını onayladığını belirtti.

Ankete göre, her 10 katılımcıdan sadece 2'si ekonominin iyi olduğunu ve ülkenin doğru yöne gittiğini kaydederken, bir ay önceki benzer ankette 10 kişiden 3'nün aynı yönde görüş belirttiğine dikkat çekildi.

Destek demokratlar arasında bile düştü

Kasımda yapılacak ara seçimlere hazırlanan ülkede, Demokratlar arasında Biden'a desteğin yüzde 73'e gerilediğine işaret edilen ankette, geçen yıl aynı dönemde kendi partisi içinde Biden'a desteğin yüzde 82'lerde olduğu hatırlatıldı.

Yüze 52 "politikaları ekonomiye zarar veriyor" dedi

Cumhuriyetçi parti içinde ise her 10 kişiden sadece 1'nin Biden'ın ekonomiyi ele alışını onayladığı ve bu oranın son aylarda değişmediği ifade edildi.

Ankete katılan ABD'lilerin sadece yüzde 18'i Biden'ın politikalarının "ekonomiye yardım ettiğini" düşünürken, yüzde 52'si "zarar verdiğini", yüzde 30'u "bir fark oluşturmadığını" belirtti.

Ülke genelinde 12-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 1172 yetişkin katıldı.