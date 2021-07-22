Joe Biden'dan 12 yaş altı için koronavirüs aşısı yorumu

Joe Biden'dan 12 yaş altı için koronavirüs aşısı yorumu

Biden, 12 yaş altındaki çocukların aşılanmasında yaz sonunu ve sonbaharı işaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde devam eden koronavirüs aşılama kampanyasını değerlendirdi.

CNN International'ın yayınına katılan Biden, küçük yaştaki çocukların yakın zamanda koronavirüs aşıları için uygun hale geleceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Aşılanmamış Amerikalılara seslenen Biden, virüsün ülkede hızla yayıldığı bir dönemde aşı yaptırılması çağrısında bulundu.

12 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN TARİH VERDİ

Biden, halihazırda ABD'de mevcut olan koronavirüs aşıları için uygun olmayan 12 yaşın altındaki çocukların ağustos ayına kadar veya sonbaharda aşı olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı, kesin bir tarih bulunmadığını da belirterek, "Bana belirli bir tarih vadetmiyorlar, ancak bilim insanlarıyla konuşurken beklentim, ağustos sonunda, eylül başında olabilir." dedi.

DENEMELER DEVAM EDİYOR

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden bir yetkili, geçen hafta NBC News'e yaptığı açıklamada, küçük çocuklar için koronavirüs aşısı onayının kış ortasına kadar gelebileceğini kaydetmişti.

Moderna ve Pfizer-BioNTech, geçtiğimiz mart ayında 12 yaş altındaki çocuklar için denemelere başladıklarını duyurmuştu. Sonuçların sonbaharda paylaşılması bekleniyor.