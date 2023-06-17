Joe Biden'dan kafa karıştıran söz: Tanrı Kraliçe'yi korusun Zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, bir konuşmasını, "Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum" diyerek bitirdi. Biden'ın espri mi yoksa gaf mı yaptığı ise anlaşılamadı.

ensonhaber.com

ABD'de görevi olaylı bir şekilde Donald Trump'tan devralan Başkan Joe Biden'ın tartışma yaratan anlarına bir yenisi daha eklendi.

Görevi boyunca uçak merdivenlerinde tökezlemesi, canlı yayınlarda uyuklaması, kürsüden düşmesi, dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması gibi ilginç olaylarla gündeme gelen Biden, bu sefer de kullandığı bir söz nedeniyle gündem oldu.

"Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum"

ABD'nin en yaşlı başkanlarından biri olan 80 yaşındaki Joe Biden, Connecticut eyaletindeki Hartford Üniversitesi'nde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'nde ülkesindeki silahlanma sorunu ve bu kapsamda attıkları adımlarla ilgili konuşmasını, "Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum" diyerek tamamladı.

ABD Başkanı'nın espri mi yoksa gaf mı yaptığı ise anlaşılamadı.

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Beyaz Saray'dan sosyal medyanın gündemine oturan konuya ilişin henüz bir açıklama yapılmadı.