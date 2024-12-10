Joe Biden'dan Suriye'de geçiş sürecine destek

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suriye ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde Birleşmiş Milletler himayesinde ve Suriyelilerin öncülüğünde gerçekleşecek bir geçiş sürecine tam destek vereceğini kaydetti.

ABD'NİN HAVA SALDIRILARI

Görüşmede DEAŞ'ın ülkede yeniden canlanmaması noktasında alınabilecek tedbirler ve bu kapsamda önceki gece ABD'nin düzenlediği hava saldırıları da ele alındı.

İki lider ayrıca Gazze'deki olası ateşkes sürecini ve bu yolla esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların artırılması konularını da değerlendirdi.