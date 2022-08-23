Petrol
97.94
1.51%
Euro
17.9988
0.11%
Dolar
18.1272
0.34%
Altın
1.012
0.53%
Borsa
3113
0.00%
Bitcoin
390.909
-0.06%
BTXN Coin
5.48
1.48%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Joe Biden'dan tatil rekorunu: Başkanlığının 228 gününü tatilde geçirdi

    ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığının 228 gününü tatilde geçirerek Beyaz Saray'da son üç başkanın tatil rekorunu kırdı. Trump'ın başkanlığında tatil süresi 132 gün, Obama'da ise 38 gündü.
    • 23.08.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 13:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Joe Biden'dan tatil rekorunu: Başkanlığının 228 gününü tatilde geçirdi

    ABD Başkanı Joe Biden, çıktığı tatillerle gündemde.

    Joe Biden, Rehoboth Beach'teki sahil evinde iki haftalık tatilini tamamlayacak.

    ABD Başkanı Biden, 16 Ağustos'ta Beyaz Saray'a dönmek ve Enflasyon Azaltma Yasası'nı imzalamak için bir günlüğüne tatiline ara verdi.

    Biden tatil rekoru kırdı

    New York Times'ta yer alan habere göre; Biden, Beyaz Saray'da önceki üç başkandan çok daha az süre vakit geçirdi.

    Biden, son üç başkanın tatil rekorunu kırarak başkanlığının 228 gününü tatilde geçirdi.

    Delaware'de geçirdiği gün sayısını 150 oldu

    Beyaz Saray'da saygı duyulan eski CBS News muhabiri Mark Knoller'ın resmi olmayan bir sayımına göre, Biden'ın Ocak 2021'de Beyaz Saray'a girmesinden bu yana First State'e 49'uncu ziyareti oldu ve Delaware'de geçirdiği gün sayısını 150'ye çıkardı.

    Joe Biden dan tatil rekorunu: Başkanlığının 228 gününü tatilde geçirdi #1

    Trump 132 gününü tatilde geçirdi

    Knoller'ın araştırmasına göre eski Başkan Donald Trump'ın, 17 kez ziyaret ettiği Mar-a-Lago tatil köyü ile 13 kez seyahat ettiği Bedminster, NJ'deki golf kulübü arasında, toplam 132 gün geçirdiğini gösterdi.

    Joe Biden dan tatil rekorunu: Başkanlığının 228 gününü tatilde geçirdi #2

    Obama 19 ayda 38 gün tatil yapmıştı

    Eski Başkan Barack Obama, görev süresinin 19 ayında sekiz tatil yapmış ve Hawaii ve Martha's Vineyard'a 38 gün ayırmıştı.

    Joe Biden dan tatil rekorunu: Başkanlığının 228 gününü tatilde geçirdi #3

    Bush ne kadar tatile gitmişti

    Eski Başkan George W. Bush, Teksas çiftliğini toplam 100 gün boyunca 14 kez ziyaret etmişti.

    Joe Biden dan tatil rekorunu: Başkanlığının 228 gününü tatilde geçirdi #4

    Biden kınandı

    Cumhuriyetçi Ulusal Komite, Biden'ı hafta sonu, Amerikalıların son 40 yılın en yüksek enflasyon oranının ortasında faturalarını ödemekte zorlandıkları bir dönemde uzun bir tatile çıktığı için kınadı.

    Joe Biden dan tatil rekorunu: Başkanlığının 228 gününü tatilde geçirdi #5


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Sel felaketinde kaybolan Umut için boş mezar yapıldı
    3. Sayfa

    Sel felaketinde kaybolan Umut için boş mezar yapıldı

    Diyarbakır'da rahim ameliyatından sonra hayatı kabusa döndü
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da rahim ameliyatından sonra hayatı kabusa döndü

    Görüş Bildir