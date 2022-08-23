Joe Biden'dan tatil rekorunu: Başkanlığının 228 gününü tatilde geçirdi

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığının 228 gününü tatilde geçirerek Beyaz Saray'da son üç başkanın tatil rekorunu kırdı. Trump'ın başkanlığında tatil süresi 132 gün, Obama'da ise 38 gündü.

ABD Başkanı Joe Biden, çıktığı tatillerle gündemde.

Joe Biden, Rehoboth Beach'teki sahil evinde iki haftalık tatilini tamamlayacak.

ABD Başkanı Biden, 16 Ağustos'ta Beyaz Saray'a dönmek ve Enflasyon Azaltma Yasası'nı imzalamak için bir günlüğüne tatiline ara verdi.

Biden tatil rekoru kırdı

New York Times'ta yer alan habere göre; Biden, Beyaz Saray'da önceki üç başkandan çok daha az süre vakit geçirdi.

Biden, son üç başkanın tatil rekorunu kırarak başkanlığının 228 gününü tatilde geçirdi.

Delaware'de geçirdiği gün sayısını 150 oldu

Beyaz Saray'da saygı duyulan eski CBS News muhabiri Mark Knoller'ın resmi olmayan bir sayımına göre, Biden'ın Ocak 2021'de Beyaz Saray'a girmesinden bu yana First State'e 49'uncu ziyareti oldu ve Delaware'de geçirdiği gün sayısını 150'ye çıkardı.

Trump 132 gününü tatilde geçirdi

Knoller'ın araştırmasına göre eski Başkan Donald Trump'ın, 17 kez ziyaret ettiği Mar-a-Lago tatil köyü ile 13 kez seyahat ettiği Bedminster, NJ'deki golf kulübü arasında, toplam 132 gün geçirdiğini gösterdi.

Obama 19 ayda 38 gün tatil yapmıştı

Eski Başkan Barack Obama, görev süresinin 19 ayında sekiz tatil yapmış ve Hawaii ve Martha's Vineyard'a 38 gün ayırmıştı.

Bush ne kadar tatile gitmişti

Eski Başkan George W. Bush, Teksas çiftliğini toplam 100 gün boyunca 14 kez ziyaret etmişti.

Biden kınandı

Cumhuriyetçi Ulusal Komite, Biden'ı hafta sonu, Amerikalıların son 40 yılın en yüksek enflasyon oranının ortasında faturalarını ödemekte zorlandıkları bir dönemde uzun bir tatile çıktığı için kınadı.