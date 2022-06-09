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    Joe Biden'ı protesto eden kadına polisten sert müdahale

    Joe Biden'ı protesto eden kadına polisten sert müdahale

    Konvoyun yanına yaklaşarak tepkisini dile getiren gösterici, güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 09:42
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    ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Amerika Ülkeleri Zirvesi olaylı başladı.

    Törene katılanlar arasında ABD Başkanı Joe Biden da vardı.

    Biden protesto edildi

    Başkan Biden, zirvenin gerçekleştirildiği salonda protestoyla karşılaştı. Sadece salonda değil, Biden'ın konvoyunun geçtiği noktalarda da gösteriler düzenlendi.

    Araçların geçişi sırasında elinde megafonla tepkisini dile getiren kadın gösterici, Amerikan polisinin sert müdahalesine maruz kaldı.

    Kadın göstericiye sert müdahale

    Hızla koşan polis, konvoyun yanına yaklaşan göstericiyi yakalayarak yere düşürdü.

    Kadın protestocu polise direnmeye çalışırken, çevredekiler güvenlik görevlisinin tutumuna tepki gösterdi.

    Polisin hareketi gündem oldu

    Kameraya yansıyan anlarda, polisin göstericiyi tokatladığı da görüldü. Diğer polisler, müdahaleye uğrayan kadının etrafında güvenlik çemberi oluşturdu.

    ABD polisi, yerde uzun süre şiddet uyguladığı kadın göstericiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı.

    Joe Biden'ı protesto eden kadına polisten sert müdahale ViDEO

    Joe Biden ı protesto eden kadına polisten sert müdahale #1

    Joe Biden ı protesto eden kadına polisten sert müdahale #2

    Joe Biden ı protesto eden kadına polisten sert müdahale #3

    Joe Biden ı protesto eden kadına polisten sert müdahale #4

    Joe Biden ı protesto eden kadına polisten sert müdahale #5

    Joe Biden ı protesto eden kadına polisten sert müdahale #6

    Joe Biden ı protesto eden kadına polisten sert müdahale #7


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