Joe Biden'ın Afganistan üzüntüsü

Kabil'deki patlamayı halkına duyuran Biden'ın, son derece üzgün olduğu görüldü. ABD Başkanı'nın tavırları, sosyal medyada gündem oldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresinde, dün peş peşe patlamalar yaşandı.

Patlamalar sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan ABD askeri personeli oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Kabil'de yaşananların ardından Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti.

ÜZGÜN VE DÜŞÜNCELİ BIDEN OBJEKTİFLERE YANSIDI

Havalimanındaki terör saldırısının faili olarak gördükleri DEAŞ/Horasan'ı affetmeyeceklerinin altını çizen Biden, kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

Konuşmasına "Zor bir gün." ifadesiyle başlayan Biden'ın, üzgün ve düşünceli halleri objektiflere yansıdı.

TRUMP'IN AKSİNE DURGUN OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantıları sırasındaki agresif tavırlarının aksine durgun olduğu görülen Biden'ın, ellerini birleştirerek kafasını bir süre öne eğdiği görüldü.

Sosyal medyada kullanıcılar, "Amerikalılar, Trump'ı arar oldu." şeklinde yorumlarda bulundu.

"BAŞKANLIĞINI MAHVEDECEK"

Bazıları, Biden'ın tavırlarına ilişkin "Fotoğraflar her şeyi özetliyor. Ne yaptığının farkında ve bunun başkanlığını mahvedeceğini biliyor." görüşleri paylaşıldı.

"AMERİKAN İTİBARINI ZEDELEDİ"

Fox News yayınına katılan Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy, ABD Başkanı'nın açıklamasına tepki göstererek, "Dünya sahnesinde Amerikan itibarına zarar verdi." dedi.

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