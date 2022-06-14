Joe Biden'ın, İsrail ve Suudi Arabistan'ı ziyaret tarihleri belli oldu

Joe Biden'ın, İsrail ve Suudi Arabistan'ı ziyaret tarihleri belli oldu

Biden, 13-16 Temmuz'da iki ülkeye resmi ziyaret düzenleyecek. Biden'ın, Veliaht Prens Selman ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu turuna çıkacak.

Biden'ın, İsrail ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğine dair haberler çıkmış, ancak tarih konusunda net bilgiye yer verilmemişti.

Orta Doğu programı belli oldu

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, düzenlediği telekonferansta, ABD Başkanı'nın Orta Doğu ziyaretlerine ilişkin takvimi anlattı.

Yetkili, "Biden, 13-16 Temmuz'da ABD'nin İsrail'in güvenliği ve refahına sarsılmaz desteğini yinelemek ve 'KİK+3' olarak bilinen Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, Mısır, Irak ve Ürdün'ün düzenlediği zirveye katılmak için Orta Doğu bölgesini ziyaret edecek." ifadesini kullandı.

Demir Kubbe sistemlerinin kurulduğu bölgelere gidecek

Biden'ın, söz konusu ziyareti kapsamında ABD'nin güvenlik, ekonomik ve diplomatik çıkarlarını bölge liderleri ile görüşeceğini belirten yetkili, ABD'nin 1 milyar dolar yardım çıkarmayı planladığı "Demir Kubbe" sistemlerinin kurulduğu bölgeleri de ziyaret edeceğini aktardı.

Küresel ve bölgesel konular ele alınacak

Aynı yetkili, Biden'ın İsrail'in ardından Batı Şeria'ya geçeceğini kaydederek, burada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini ve "iki devletli çözüm" vurgusu yapacağını kaydetti.

AA'nın haberine göre, Biden'ın, daha sonra Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geçeceğini aktaran yetkili, Biden'ın KİK+3 zirvesine Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in davetlisi olarak katılacağı bilgisini verdi.

ABD Başkanı'nın, buradaki süreçte mevkidaşlarıyla ikili, küresel ve bölgesel konuları ele alacağı belirtilerek, Yemen'de BM önderliğinde sağlanan ateşkesin de Biden'ın temaslarının başlıca konularından olacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüşecek

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan yetkili, Biden'ın daha önce kendisinin muhatabı olmadığını açıkladığı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine "Veliaht Prens, KİK+3 Zirvesi'nin başkanlığını yapacak, Biden ile de teması olacaktır." dedi.

"İlişkileri koparacağımız anlamına gelmez"

Öte yandan söz konusu yetkili, Biden'ın Suudi Arabistan'daki temasları kapsamında insan hakları konusunu gündeme getirip getirmeyeceği sorusuna, "Biden'ın insan hakları endişeleri konusundaki duruşu değişmedi." yanıtını verdi.

Demokratların Biden'a yaptığı "Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden düzenleyin" çağrısının anımsatılması üzerine yetkili, "Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, bu ilişkileri koparacağımız anlamına gelmez." dedi.