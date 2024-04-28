O şehre kış uğramadı; her yeri o illet sardı! Acilen boşaltılmalı Bu yıl kışın uğramadığı o şehirde alarm verildi. Vatandaşlar uzmanlara sesleniyor. O illet resmen her yeri sardı. Herkes panik içinde…

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Tokat'ta sıcak havaların etkisiyle kene popülasyonunda artış yaşanıyor.

Güzeldere köyünde kene sayısının artışı köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bu durum köy sakinlerini endişelendirirken, yetkililere çağrıda bulunuldu.

Köy sakinleri, kış aylarında yaşanan kar yağışının az olması ve göçebe kuşların bölgeye gelmesiyle kene sayısında belirgin bir artış olduğunu belirtiyor.

Özellikle bu senenin diğer yıllara göre daha fazla kene görüldüğünü ifade eden köylüler, acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

Acil önlem alınmalı

İHA’nın haberine göre; Güzeldere köyünde yaşayan Cemil Kaya, daha önce kendisinin 2 defa kene tarafından ısırıldığını belirtti.

Kaya, “Kar yağmadı, yağmur yağmadı, leylekler de geri geldi. Şu anda her tarafta kene var. Kendimizi korumaya çalışıyoruz ama ne kadar koruyacağız. Tarlaya da gidiyoruz, dağa da çıkıyoruz. Kene bu yıl her yerde var. Köyün ilaçlanmasını istiyoruz. Devlete çağrımız. Dönsün dönsün ilaçlasınlar. 2 yıl boyunca beni peş peşe 2 defa kene tuttu. Pazar ilçesindeki hastanede aldırarak kan tahlili verdik. Şükür sıkıntı çıkmadı. Bu sene henüz tutmadı ama tutmayacak diye de bir kural yok. Her yerde kene var.” diye ekledi.