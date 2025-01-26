Joe Biden'ın siyahi Mason Locası'na kabul edildiği duyuruldu

AA & Ensonhaber

20 Ocak'ta görevini Donald Trump'a devreden eski ABD Başkanı Joe Biden'ın 19 Ocak'ta Güney Carolina Eyaleti Hür ve Kabul Edilmiş Masonları'nın Prince Hall Büyük Locası'nda 'Üstat Mason' üyeliği ve tam onur ile ödüllendirildiği öğrenildi.

Büyük Üstatlar Konferansı'nın internet sayfasında yer alan Mason Büyük Üstadı Victor C. Major imzalı duyuruda Biden'a Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı olağanüstü hizmetlerden dolayı üyelik verildiği belirtildi.

AFOROZ EDİLMEKLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Hristiyanlığın Katolik mezhebinden olduğu bilinen Biden'ın masonluğa kabul edilmesi ABD medyasında 'aforoz edilmekle karşı karşıya kalabileceği' yorumlarına neden oldu.

Kurucusunun adını alan Parish Hall Masonluğu, resmi internet sayfalarındaki bilgiye göre 1775'te özgürleştirilmiş Afrikalı köleler tarafından kurulan tarihi bir siyahi masonluk mezhebi olarak biliniyor.

15 MASON ABD BAŞKANI BULUNUYOR

Biden'dan önce aralarında George Washington, Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, Harry S. Truman ve Gerald R. Ford'un da yer aldığı 15 mason ABD başkanı bulunuyor.

Katolik Kilisesi'nin 1983'te aldığı bir karara göre gizli ritüel ve gelenekler içeren masonluğa katılanların 'doğrudan aforoz edilmesi' gerekiyor.