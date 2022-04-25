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    Joe Biden'ın Ukrayna büyükelçisi adayı belli oldu

    Beyaz Saray'ın, iki yıldır boş olan Kiev Büyükelçiliği görevi için adayı açıklandı.
    • 25.04.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 16:47
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    Joe Biden'ın Ukrayna büyükelçisi adayı belli oldu

    ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna için büyükelçi adayını duyurdu.

    Halihazırda ABD'nin Slovakya'daki Büyükelçisi olarak görev yapan Bridget Ann Brink, Kiev Büyükelçiliği'ne aday gösterildi.

    Kiev Büyükelçiliği için aday gösterildi

    Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda uzun yıllardır üst düzey görevler alan ve halihazırda ABD'nin Bratislava Büyükelçisi olan Brink'in Kiev Büyükelçiliği pozisyonu için aday gösterildiği bildirildi.

    Brink'in atanabilmesi için önce Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin, ardından da Senato Genel Kurulu'nun onayı gerekiyor.

    Personel Kiev'e dönecek

    AA'nın haberine göre, Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, savaş nedeniyle Polonya'ya taşınan Kiev Büyükelçiliği personelinin bu haftadan itibaren Kiev'e dönmeye başlayacağını duyurmuştu.

    Joe Biden ın Ukrayna büyükelçisi adayı belli oldu #1


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