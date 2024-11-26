Josep Borrell'den AB ülkelerine Netanyahu ve Putin ikiyüzlülüğü eleştirisi

İHA

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'a yönelik tutuklama emri, Batı kamuoyunun gündeminde.

İtalya’da gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında basın toplantısı düzenleyen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konu hakkında konuştu.

"İSRAİL'E BASKI YAPALIM"

İsrail’in ateşkesi reddetmek için bir gerekçesi olmadığına ve teklif edilen öneride İsrail için bütün güvenlik garantileri bulunduğuna dikkat çeken Borrell, “Lübnan’da dökülen kanı durdurmak için teklifi onaylaması için bugün İsrail'e baskı yapalım. Barışı düşünmeye başlayalım.” dedi.

Lübnan’da yaşananları dile getiren Borrell, “Beyrut her gece şiddeti bombardımana maruz kalıyor.” ifadesini kullandı.

"AB ÜLKELERİ KARARA SAYGI DUYMAK ZORUNDA"

UCM’nin Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama kararına da değinen AB Yüksek Temsilcisi Borrell, “AB ülkeleri beğenseler de beğenmeseler de karara saygı göstermek zorundalar. Bu, seçip seçebileceğiniz bir şey değil.

"PUTİN KARARINI ALKIŞLAYIP NETANHAYU KARARINA SESSİZ KALAMAZSINIZ"

Mahkeme Putin'e karşı çıktığında alkışlayıp, Netanyahu'ya karşı çıktığında sessiz kalamazsınız.

Avrupa Birliği üyelerinden uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini istiyorum. Avrupalılar UCM’yi desteklemezlerse, adalet için hiçbir umut kalmayacak.” ifadelerini kullandı.