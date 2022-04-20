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    Julian Assange’ın ABD'ye iade edilmesine karar verildi

    İngiltere mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın ABD'ye iade edilmesine karar verdi. Assange’ın 175 yıl hapisle yargılanabileceği belirtiliyor.
    • 20.04.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 13:54
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    Julian Assange’ın ABD'ye iade edilmesine karar verildi

    İngiltere’nin başkenti Londra'da bulunan Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nden, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange için karar çıktı.

    AA’nın haberine göre; mahkeme Assange’ın, ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

    Patel onay verirse itiraz edilebilir

    Mahkemenin iadeye hükmetmesi ile bu karar, İçişleri Bakanı Priti Patel’e gidecek.

    Patel’in de onay vermesi durumunda Assange’ın avukatlarının Yüksek Mahkemeye’ye itiraz etmesi bekleniyor.

    ‘Serbest bırakın’ çağrısı

    Duruşma devam ederken Assange’ın destekçileri, mahkeme önünde gösteri düzenledi.

    Burada bir konuşma yapan eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, mahkemeye Assange’ı serbest bırakması çağrısı yaptı.

    175 yılla yargılanabilir

    Nisan 2019'dan bu yana İngiltere’de tutuklu bulunan Avustralya doğumlu Assange’ın, 175 yıl hapisle yargılanabileceği belirtiliyor.

    Julian Assange’ın ABD ye iade edilmesine karar verildi #1

    Casuslukla suçlanıyor

    Özellikle Amerikan ordusunun Irak ve Afganistan’daki “savaş suçu” olabilecek eylemlerine ilişkin binlerce gizli belge yayınlamakla suçlanan Assange, Washington tarafından casuslukla suçlanıyor.

    Julian Assange destekçileri ise davanın basın özgürlüğüne ciddi bir saldırı olduğunu belirtiyor.


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