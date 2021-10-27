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    Julian Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin temyiz davası başladı

    Assange'ı İngiltere'den ısrarla geri isteyen ABD'nin itirazının ardından duruşma başladı. Destekçileri, Assange'ın iade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapse mahkum edilebileceğini söylüyor.
    • AA
    • 27.10.2021 - 15:15
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    Julian Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin temyiz davası başladı

    WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları ispatlayan çok sayıda gizli belgeyi yayınlamış, Washington'ın tepkisine neden olmuştu.

    Assange'ın akıl sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz duruşması başladı.

    ABD İTİRAZ ETTİ

    ABD'nin karara yaptığı itiraz, bugün ve yarın başkent Londra'daki Yüksek Mahkeme'de yapılacak duruşmalarda ele alınacak.

    50 yaşındaki Assange'ı 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini isteyen ABD, temyizi kazanabilmek için WikiLeaks kurucusunun yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı ve hapis cezasını ülkesi Avustralya'da çekebileceği taahhüdünde bulunuyor.

    KAÇIRMA VE ÖLDÜRME PLANLARI YAPILDI

    Savunma ekibi ise CIA'in, Assange'ı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde saklandığı sırada kaçırma ve öldürme planı yaptığına ilişkin haberleri dayanak göstererek can güvenliğinin altını çiziyor.

    Bu arada duruşma öncesi mahkeme önünde toplanan göstericiler, Assange'ın serbest bırakılmasını istedi.

    Julian Assange ın ABD ye iadesine ilişkin temyiz davası başladı #1

    175 YILA KADAR HAPİS YATMA İHTİMALİ

    ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyor.

    İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtiyor.

    ABD: MUHBİRLERİN HAYATINI RİSKE ATTI

    ABD, Assange'ın yayınladığı belgelerle kendileri adına çalışan Irak ve Afganistan'daki yerel personel veya muhbirlerin hayatını riske attığını öne sürerek gazetecilik veya yayıncılığın suç işleme izni vermediğini kaydediyor.

    Basın örgütleri ise Assange'ın yayınladıkları nedeniyle yargılanmasının kötü bir örnek oluşturacağını ve bundan sonra ABD'nin herhangi bir gazeteciyi casusluk suçlamasıyla yargılayabileceğini vurguluyor.

    Julian Assange ın ABD ye iadesine ilişkin temyiz davası başladı #2

    ABD İLE İLGİLİ GİZLİ BELGELERİ YAYINLADI

    Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayınlamıştı.

    ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

    Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

    Julian Assange ın ABD ye iadesine ilişkin temyiz davası başladı #3

    50 HAFTALIK HAPİS CEZASI

    Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

    İNTİHAR RİSKİ YÜKSEK

    Duruşmaların ardından 4 Ocak'ta, Assange'ın intihar riskinin yüksek olduğunu ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağını, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle "gerçek bir risk altında" olduğu gerekçesiyle ABD'nin iade talebi reddedilmişti.

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