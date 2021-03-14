Justin Bieber neden cep telefonu kullanmadığını açıkladı

Cep telefonunun olmadığını açıklayan şarkıcı Justin Bieber, "sınırlar koymak için" telefonundan kurtulduğunu söyledi.

Justin Bieber, cep telefonunun olmadığını açıkladı.

Billboard’a konuşan Bieber, kendisine ulaşabilenleri sınırlandırmak amacıyla iletişim için cep telefonu yerine iPad kullandığını söyledi.

27 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, “Sınırları nasıl koyacağımı kesinlikle öğrendim ve kimseye herhangi bir borcum olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

“HAYIR DİYEBİLMEME YARDIMCI OLDU”

“Bu, hayır diyebilmeme ve bu konuda güçlü durmama yardımcı oldu” diyen şarkıcı, şöyle devam etti:

“Gönlümden herkese yardımcı olmak geçtiğini biliyorum ama her şeyi yapamam. Bazen istiyorum ama bu sürdürülebilir değil."





"İNSANLIK İÇİN ADALETE HASRETİZ"

Bieber, kısa süre önce Justice isimli 6’ncı stüdyo albümünün 19 Mart’ta piyasaya sürüleceğini duyurmuş, sosyal medyada “Bu beli bükülmüş gezegende bu kadar kötülük varken hepimiz iyileşmeye ve insanlık için adalete hasretiz. Bu albümü yaparken hedefim insanlara teselli olacak müzik yapmak, insanların kendinden bir şey bulabileceği ve bağlanacağı, böylece daha az yalnız hissettikleri şarkılar yapmaktı.” ifadelerine yer vermişti.