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    Justin Trudeau ikinci kez Kovid-19’a yakalandı

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüs (Kovid-19) testinin ikinci kez pozitif çıktığını duyurdu.
    • 13.06.2022 - 19:59
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    Justin Trudeau ikinci kez Kovid-19’a yakalandı

    Koronavirüs, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun peşini bırakmıyor.

    Daha önce de koronavirüse yakalanarak tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşan Trudeau, yeniden testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    "Kendimi iyi hissediyorum"

    Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Halk sağlığı kurallarına uyacağım ve kendimi izole edeceğim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü bunun nedeni aşılarımın olması. Bu nedenle yaptırmadıysanız aşı olun. Sağlık sistemimizi, birbirimizi ve kendimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

    14 gün karantinaya girmişti

    Trudeau, Kovid-19 salgınının başladığı Mart 2020'de eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedbiren 14 günlük karantinaya girmişti.

    Trudeau, 2021 Aralık sonlarında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması ile birlikte kendisini karantinaya almıştı.

    Kanada basını Trudeau'nun, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden dahil olmak üzere bir dizi üst düzey yetkiliyle bir araya geldiği Los Angeles'taki Amerika Zirvesi'ne katıldığını hatırlatarak virüsü bu seyahatinde kapmış olabileceği yorumunda bulunuyor.

    Justin Trudeau ikinci kez Kovid-19’a yakalandı #1


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