Justin Trudeau: Kanada'nın ABD'ye katılmasının en ufak bir ihtimali yok

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun istifa etmesini açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın 51'nci eyalet olması isteğini yinelemişti.

Ülkesinin artık Kanada'nın ekonomisinin düzelmesi için dev ticaret açıklarına katlanmayacağını dile getiren Trump, iki ülkenin birleşmesi durumunda vergilerin olmayacağını belirtmişti.

Kanadalıların da bir eyalet olma fikrinden hoşnut olduğunu iddia eden Trump'a, Justin Trudeau'dan cevap geldi.

"KANADA'NIN ABD İLE BİRLEŞMESİ İÇİN İHTİMAL YOK"

Trudeau, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada'nın ABD'ye katılmasının "en ufak bir ihtimali olmadığını" belirtti.

Trudeau, iki ülkenin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olarak yıllarıdır birbirlerine fayda sağladığını vurguladı.

KANADA 51. EYALET TARTIŞMASI

Trudeau, 6 Ocak'ta Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Liberal Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Trump, daha önce çok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu.Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump, ayrıca Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Trump, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu büyük ticaret açıklarını ve sübvansiyonları ABD'nin daha fazla kaldıramayacağını belirtmiş, Trudeau'nun bu yüzden istifa ettiğini öne sürmüştü.