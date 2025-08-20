KAAN'a ilgi yoğun: Türkiye’nin başarısı dünya gündeminde

Türkiye’nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği savaş uçağı KAAN programıyla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Arap basınında yer alan haberlere göre, Türkiye’nin KAAN projesine Mısır, İspanya ve BAE’yi dahil etme hamlesi, askeri-endüstriyel açıdan önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.

Mısır basınında büyük yankı uyandıran gelişmede, Mısır'ın Türkiye'nin KAAN gizli savaş uçağı geliştirme stratejik projesine katılmak üzere olduğu belirtildi.

Bu adımın, iki ülke arasındaki askeri iş birliği sürecinde stratejik bir dönüm noktası olacağı vurgulandı.

"ABD’NİN SİLAH KISITLAMASI, KAHİRE’Yİ ANKARA’YA YÖNELTTİ"

ABD'nin Mısır'a karşı geliştirilmiş silah ve uçak vermekten kaçınmasından dolayı, Kahire yönetiminin KAAN savaş uçağının geliştirilmesi konusunda Ankara ile temasa geçtiği de haberde yer aldı.

Girişimin ayrıca, bölgesel aktörlerin bağımsız savunma sanayileri geliştirerek ABD veya diğer yabancı güçlere bağımlılığı azaltma kapasitesini vurgulamakta önemli bir hamle olarak görülüyor.

"TÜRKİYE'NİN GİZLİ UÇAKLARI VE İHA KONUSUNDA UZMANLIĞINDAN YARARLANMALIYIZ"

Mısırlı kaynaklar, Kahire basınına yaptığı açıklamada, İran destekli projelerin azalması ve İsrail programlarının hakimiyeti göz önüne alındığında, Türkiye'nin gizli uçaklar ve gelişmiş insansız hava araçları konusundaki uzmanlığından yararlanmanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da son dönemlerde önemli bir figür haline geldiğine dikkat çekilen haberde, "Türkiye, bölgede çok önemli bir ivme kazandı" ifadelerine yer verildi.

"KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK"

Türkiye'nin Mısır, İspanya ve BAE'yi KAAN programına dahil etme başarısı, askeri-endüstriyel sektörü için önemli bir başarı olarak lanse edilen haberde, KAAN ile ilgili yaşanan bu durumun yatırımları artıracağını, üretimi hızlandıracağına ve küresel rekabet gücünü artıracağına dikkat çekildi.