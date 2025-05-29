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AA

Hac döneminin yaklaşmasıyla Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda yoğunluk artıyor.

Müslümanlar, hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerini sürdürüyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen medya temsilcileri, bu manevi atmosferi en etkileyici noktadan kayda aldı.

KUTSAL YOLCULUĞA GÖKYÜZÜNDEN TANIKLIK ETTİLER

Suudi Arabistan'daki medya temsilcilerinin daveti üzerine Mekke'de bulunan yabancı gazeteciler, 601 metre yüksekliğindeki Kraliyet Saat Kulesi'ne çıktı.

Buradan Kabe ve çevresi görüntülendi.

"MANZARA ÇOK GÜZEL"

Malezya Bernama Haber Ajansı'nda muhabir olarak görev yapan Farhah Ruslan, "Maşallah Sübhanallah, manzara çok güzel. Kabe’nin yerden 601 metre yüksekteki görünüşü çok güzel. Suudi medyasının davetiyle tüm bunları deneyimlemek müthiş." ifadelerini kullandı.

"BU HERKESE NASİP OLAN BİR ŞEY DEĞİL"

Rehber Ali Tarak da "Dünyanın en büyük saatinin balkonundan Kabe-i Muazzama kuş bakışı görülmektedir. Bu herkese nasip olan bir şey değil. Farklı duygular yaşıyorsunuz. Farklı bir bakış açısı veriyor. Dünyanın merkezidir burası, Kabe insanın içini ferahlatıyor." diye konuştu.

KRALİYET SAAT KULESİ

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 2011 yılında açılışı gerçekleşen Kraliyet Saat Kulesi, dünyanın en yüksek 3. binası.

Kabe’nin hemen yanına inşa edilen yapı 120 kattan oluşuyor. En büyük saat kulesi olduğunu belirtilen yapıda yer alan saat, gündüz ve gece kilometrelerce mesafeden okunabiliyor.

601 metre yüksekliğe sahip olan binada, 5 yıldızlı otel, alışveriş merkezi ve müze bulunuyor.