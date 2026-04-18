Kabe örtüsü hac sezonu öncesi 3 metre yükseltildi

Suudi Arabistan’da hac dönemine yönelik hazırlıklar çerçevesinde Kabe’nin örtüsünde yıllık bakım ve düzenleme işlemi gerçekleştirildi. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, uygulamanın hac yoğunluğu nedeniyle standart prosedür kapsamında yapıldığını duyurdu.

ÖRTÜ 3 METRE YUKARI ÇEKİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, Kabe’nin örtüsünün alt kısmı sökülerek yaklaşık 3 metre yukarıya kaldırıldı ve sabitlendi. İşlem sırasında köşe bağlantılarının ayrıldığı, alt bölümün düzenlenerek yeniden monte edildiği bildirildi.

Yaklaşık iki saat süren çalışmada 34 uzman görev aldı.

BEYAZ KORUYUCU KAPLAMA UYGULANDI

Örtünün alt bölümüne, tavaf sırasında oluşabilecek temas ve aşınmaları önlemek amacıyla beyaz koruyucu pamuklu kumaş yerleştirildi. Süsleme unsurlarının ve kandillerin de yeniden konumlandırıldığı aktarıldı.

Yetkililer, söz konusu uygulamanın hac döneminde artan yoğunluk nedeniyle her yıl düzenli olarak yapıldığını belirtti. Bu sayede hem Kabe örtüsünün korunması hem de ibadetlerin daha güvenli ve rahat şekilde gerçekleştirilebilmesi hedefleniyor.