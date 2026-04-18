Flintlock-2026 tatbikatı Libya'da başladı

Libya’nın Sirte kentinde düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı, gerçekleştirilen açılış töreniyle resmen başladı. Tatbikat, farklı ülkelerden özel kuvvet birliklerini aynı çatı altında buluşturdu.

11 ÜLKE SAHADA

Tatbikata Türkiye’nin yanı sıra ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Çad, Fransa, İtalya, Libya, Macaristan, Mısır ve Tunus katılım sağladı. Çok uluslu yapısıyla dikkat çeken tatbikatın, bölgesel güvenlik iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

KARA, HAVA VE DENİZ SENARYOLARI

Flintlock-2026 kapsamında entegre kara, hava ve deniz senaryoları icra edilecek. Ortak operasyon kabiliyeti, koordinasyon ve muharebe etkinliğinin artırılması hedeflenen tatbikatın, modern harp koşullarına yönelik eğitim imkânı sunduğu ifade edildi.

"TEK VE GÜÇLÜ LİBYA"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Libya’ya yönelik destekleri hatırlatılarak, “Tek ve Güçlü bir Libya” hedefi doğrultusunda ülkenin doğu ve batı unsurlarının ilk kez aynı tatbikatta bir araya geldiği vurgulandı.

Yetkililer, tatbikatın yalnızca askeri bir eğitim faaliyeti olmadığını, aynı zamanda uluslararası iş birliği ve ortak güvenlik anlayışının geliştirilmesi açısından da önem taşıdığını belirtti.