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    Kahire’de çöken binada 18 kişi hayatını kaybetti

    Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükseldi.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 05:03
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 05:42
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    Kahire’de çöken binada 18 kişi hayatını kaybetti

    Mısır’ın başkenti Kahire’nin Gesr al-Suez bölgesinde 10 katlı bir bina çökmüştü.

    Mısır medyasında yer alan haberlere göre, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi.

    ETRAFTAKİ BİNALAR İNCELENİYOR

    Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, Kahire Valisi Tümgeneral Halid Abdul Al, çöken binanın bitişiğindeki binaların incelenmesi ve ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılması için ekip kurulduğunu açıkladı.

    Kahire’de çöken binada 18 kişi hayatını kaybetti-Video

    Kahire’de çöken binada 18 kişi hayatını kaybetti #1

    Kahire’de çöken binada 18 kişi hayatını kaybetti #2

    Kahire’de çöken binada 18 kişi hayatını kaybetti #3

    Kahire’de çöken binada 18 kişi hayatını kaybetti #4

    Kahire’de çöken binada 18 kişi hayatını kaybetti #5

    Kahire’de çöken binada 18 kişi hayatını kaybetti #6

    Kahire’de çöken binada 18 kişi hayatını kaybetti #7

    Kahire’de çöken binada 18 kişi hayatını kaybetti #8

    Kahire’de çöken binada 18 kişi hayatını kaybetti #9

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