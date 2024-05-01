Yükselen devler: 2024'te dünyanın en büyük 10 heykeli Heykeller, ünlü kişileri ve tarihi olayları kutlamaktan dini şahsiyetlere olan bağlılığı göstermeye kadar pek çok şeyi ifade edebilir. 2024 yılında dünyanın en büyük 10 heykelini listeledik.

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Dünyanın dört bir yanında insanlık, heykeller aracılığıyla tarihini, kültürünü ve değerlerini yansıtmıştır.

Büyüklükleri ve anlamlarıyla etkileyici olan bu yapılar, ziyaretçilere ilham verirken, geçmişin izlerini günümüze taşırlar.

İnsan elinden çıkan bu muhteşem eserler, mimari ustalığın ve sanatın en parlak örneklerindendir.

New York'taki Özgürlük Anıtı'ndan (43 metre yüksekliğinde), Michelangelo'nun Davut heykeline (5 metre) ve Rio de Janeiro'daki Kurtarıcı İsa heykeline kadar, dünya çapında buna benzer çok sayıda şaşırtıcı simge yapı var.

Ancak bunlar, en büyük anıtların bazılarıyla karşılaştırıldığında çok küçük kalıyor. Peki dünyanın en büyük heykelleri ne kadar uzun ve onları nerede bulabiliriz? İşte yüksekliğe göre dünyanın en büyük 10 heykeli:

Sendai Dai Kannon – Ashibetsu, Japonya (88 metre)

Dai Kannon, Budizm'de merhamet ve şefkatle bağlantılı önemli bir figür olan tanrıça Guanyin'e adanmış bir heykeldir.

Geleneksel Çin Budizminde Kannon erkeksi olarak temsil edilir. Ancak Japon kültüründe tanrı kadın olarak kabul edilir ve sanat eserleri ve heykellerde bu şekilde tasvir edilir.

Heykelin inşaatı 1989 yılında tamamlandı ve 1991 yılına kadar dünyanın en yüksek heykeliydi.

Sendai Dai Kannon 2 – Sendai, Japonya (92 metre)

Listemizdeki bir sonraki yer yine Dai Kannon'u tasvir eden çok benzer bir başka heykele ait.

Bu versiyon, 1991 yılında Sendai şehrinde inşa edildi ve kısa süre içinde dünyanın en uzun heykeli oldu.

Bu tasvirde Dai Kannon, hem Budizm'de hem de Hinduizm'de bulunan, dilekleri gerçekleştiren bir mücevher olan Cintamani Taşı olarak bilinen bir şeyi tutuyor.

Tayland Büyük Budası – Ang Thong, Tayland (92 metre)

Tayland'ın Büyük Buda'sı (veya resmi adını vermek gerekirse 'Phra Phuttha Mahanawamintra Sakayamunee Sri Visejchaicharn', yalnızca etkileyici derecede uzun bir yapı değil, aynı zamanda 63 metrelik inanılmaz genişliğe de sahip.

Heykelin inşası toplam 18 yıl sürdü ve 2008 yılında tamamlandı. Oldukça gösterişli bir heykel gibi görünse de aslında bu yapı betondan yapılmış ve altın rengine boyanmıştır.

Büyük Buda'yı inşa etmek için gereken 2,7 milyon dolar, yerel Budistlerin bağışlarıyla karşılandı.

Mother of All Asia – Pagkilatan, Filipinler (98.15 metre)

Mother of All Asia (Tüm Asya'nın Annesi) heykeli, barışı ve birliği simgeleyen Meryem Ana'nın dünyadaki en uzun tasviridir.

Heykel, Filipinler'in Batangas şehrinde Montemaria Uluslararası Hac ve Konferans Merkezi adı verilen bir bölgede yer almaktadır ve 2021 yılında tamamlanmıştır.

Guishan Guanyin – Hunan, Çin (99 metre)

Guishan Guanyin heykeline erişmek için Çin'in Weishan kentindeki bir Chan Budist tapınağı olan Miyin Tapınağı'ndaki birçok merdiveni tırmanmanız gerekecek.

Heykel 2009 yılında yaklaşık 34 milyon dolarlık maliyetle tamamlandı.

Ushiku Daibutsu – Ushiku, Japonya (100 metre)

1993 yılında tamamlandığında, Ushiku Daibutsu olarak bilinen Buda heykeli, 15 yıl boyunca bu rekoru kırarak dünyanın en uzun heykeli oldu.

Heykelin içinde, ziyaretçileri 85 metre yüksekliğe, etkileyici manzaraların bulunduğu gözlem güvertesine çıkarabilen bir asansör bulunmaktadır.

Ayrıca, Ushiku Daibutsu'nun 4 bin tonun üzerindeki ağırlığıyla şimdiye kadar yapılmış en ağır heykel olduğu düşünülüyor.

Vishwas Swaroopam – Nathdwara, Hindistan (106 metre)

İnanç Heykeli olarak da bilinen Vishwas Swaroopam, Hindu Tanrısı Şiva'yı sessiz meditasyon halinde otururken ve Hindistan'ın Rajasthan kentindeki Nathdwara yakınlarındaki Hindistan kırsalına bakarken tasvir ediyor.

Bu bakır kaplı beton heykel 2020 yılında tamamlanmış ve 2022 yılında halka açılmıştır. Yapının içinde bir sergi salonunun yanı sıra turistleri çeşitli izleme alanlarına taşıyan bir asansör bulunmaktadır.

Laykyun Sekkya – Khatakan Taung, Myanmar (116 metre)

Listemizdeki görsel açıdan en ilginç anıtlardan biri olan Lakykyun Sekkya Buda heykelleri, Gautama Buda'yı iki alternatif durumda gösteriyor ve Budist 'Parinirvana' sahnesini, yani yaşamı boyunca nirvanaya ulaşmış birinin ölümünü tasvir ediyor.

Heykel, Myanmar'ın Khatakan Taung köyünde büyük bir platform üzerinde oturuyor. Anıt, 2008 yılında tamamlandığında kısa süreliğine dünyanın en yüksek heykeli rekorunu elinde tuttu, ta ki listemizdeki bir sonraki heykel onu geride bırakana kadar.

Buda Bahar Tapınağı – Henan, Çin (128 metre)

Dünyanın en uzun Buda heykeli, Çin'in Lushan şehrinde bulunuyor. Bu heykel, bir nilüfer tahtının üzerinde duran Kozmik Buda'yı tasvir ediyor.

Heykel, şifa yetenekleriyle ünlü bir kaplıcanın yakınında bulunması nedeniyle 'Bahar Tapınağı Buda' olarak biliniyor.

İnşaatı 2008 yılında tamamlanan bu yapı, 10 yıl boyunca dünyanın en yüksek heykeli olarak kaldı.

Birlik Heykeli – Gujarat, Hindistan (182 metre)

182 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun heykeli Hindistan'ın Kevadia kasabasındaki Birlik Heykeli'dir.

Özgürlük Anıtı'nın üç katından daha yüksek olan bu heykel, Hindistan'ın 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının ardından ilk Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Hindistan'ın bağımsızlık lideri Sardar Vallabhbhai Patel'i tasvir ediyor.

Dünyanın en büyük heykeli, Narmada Barajı'nın yakınında ve devasa bir kompleksin içerisinde yer alıyor.