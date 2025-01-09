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Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti, alevlerle mücadele ediyor.

Ormanlık alanda başlayan yangın, Los Angeles'ın Hollywood bölgesinde ilerliyor.

Aralarında ünlülerin de bulunduğu yaklaşık 3 bin Los Angeles sakini, Pasifik Palisades'i saran orman yangını nedeniyle evlerini tahliye etme emri aldı.

CalFire'a göre Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ilk müdahale ekipleriyle görüştükten sonra olağanüstü hal ilan etti.

YOLLAR TIKANDI

Aşırı rüzgârların sürüklediği yangın nedeniyle on binlerce kişi için tahliye emri çıkarıldı.

İnsanların güvenli bir yere ulaşma telaşı nedeniyle yollar tıkandı ve çok sayıda kişi araçlarını bırakarak bavullarıyla birlikte yaya olarak kaçmak zorunda kaldı.

ÜNLÜLER DE TEHDİT ALTINDA

Alevler, Hollywood'da ünlü film yıldızlarının evlerini de tehdit ediyor.

Polis Akademisi filminin yıldızı Steve Guttenberg, Pacific Palisades Mahallesi'ndeki şiddetli yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerine yardım ediyor.

İTFAİYECİLER ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR

İtfaiye ekipleri ise alevlerin daha fazla ilerlememesi için zamana karşı yarışıyor.

Yangın söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Tüm bunlar yaşanırken bölgeden bir kişinin yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

"ÖZEL İTFAİYECİ ARIYORUZ"

Los Angeles'ta yaşayan zengin bir kişi olan Keith Wasserman, alevlerin evine doğru yaklaştığını ve yangını söndürecek özel bir şirket ya da itfaiyeci aradığını söyledi.

"NE KADAR PARA İSTERSE VERECEĞİZ"

Wasserman ayrıca, yangının eve yaklaşmadan söndürülmesi durumunda ne kadar para istenirse verileceğini de söyledi.

ÖNCEKİ PAYLAŞIMLARI TEPKİ NEDENİ OLDU

Yangın öncesi sosyal medya hesabından "Neden itfaiye vergisi arttı, düşürülsün" paylaşımları yaptığı ortaya çıkan Wasserman'a, kullanıcılar yoğun tepki gösterdi.

Daha sonra tepkilere dayanamayan Keith Wasserman, sosyal medya hesabını kapattı.