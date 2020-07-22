Kaliforniya'daki çocuk tacizcisi serbest kaldı

Akıl ve ruh sağlığı hastanesinden serbest bırakılan şahsın, "Cinsel organımı ve ellerimi kesmezseniz tekrar taciz edeceğim" dediği ortaya çıktı.

ABD basınında yer alan haberlere göre; Kaliforniya'da kendisine tecavüz, işkence ve cinayet kelimelerinin baş harfleri anlamına gelen 'Bay RTK' adını veren Cary Jay Smith Smith, 20 yıldan uzun süredir akıl ve ruh sağlığı hastanesinde tutuluyordu.

59 yaşındaki Smith, ilk kez 1999 yılında eşi ve 7 yaşındaki bir çocukla olmanın hayalini kurduğu ve detaylarını anlattığı bir mektubu yetkililerle paylaştı.

Bu mektubun ardından ise San Bernardino’daki Patton Devlet Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı.

SERBEST KALDI

Hastaneden çıkarılarak serbest kalan saldırgan şimdilerde ise sosyal rehabilitasyon merkezinde yaşıyor.

Bölgedeki insanlar da saldırgana karşı uyarılırken, aileler çocukları için endişeli olduğunu belirtiyor.

"TEKRAR YAPACAĞIM"

Bugüne kadar 3 çocuğu öldürdüğü, 200'den fazla çocuğu ise taciz ettiği iddia edilen çocuk tacizcisinin serbest bırakılmadan önce yetkililere, "Tekrar taciz edeceğim" dediği öğrenildi.

Öte yandan Smith'in, kendisini durdurmanın tek yolunun cinsel organının ve ellerinin kesilmesi olduğunu söylediği de belirtildi.