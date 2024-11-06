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Haber Merkezi

Amerika bugün başkanını seçti.

60. başkanlık seçimleri kapsamında resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump'ın, 47'nci ABD Başkanı olduğu bildirildi.

Hem oy çoğunluğu hem de delege sayısı ile öne geçen Trump zaferini duyurdu.

Trump'ın ezici zaferi karşısında ise Kamala Harris, hiçbir açıklama yapmadı.

"KONUŞMA YAPMAYACAK"

Donald Trump, oy çokluğuyla kazandığı Florida'da zafer konuşması yaparken, Harris'in ekibi ise Demokrat adayın konuşma yapmayacağını etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

YORUMCULARI ŞAŞIRTAN PERFORMANS

Seçim sonuçlarını inceleyen CNN ABD televizyonlarında ise ilginç anlar yaşandı.

Seçimin ilk anlarından itibaren özgüvenli tavırlar sergileyen Kamala Harris ile Joe Biden'ın 2020 seçimlerindeki performansları karşılaştırıldı.

Programda, Kamala Harris'in 2020 seçimlerinden daha iyi performans gösterdiği yerleri belirtmek için yapılan haritada hiçbir işaret gözükmeyince, sunucu şaşkınlığa uğradı.

"TEK BİR İLÇE BİLE YOK MU"

Doğu taraflarında Demokratların lehine bir sonuç görme umuduyla, "Şimdi bunu bırakalım ve doğu tarafında bir şey olup olmadığına bakalım." diyen sunucu, doğu bloğundan gelen sonuç ile bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Doğu eyaletlerde de Harris'in Joe Biden'ın aldığı oy oranının altında kaldığını gören yorumcu şu ifadeleri kullandı: