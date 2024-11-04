Kamala Harris'ten Gazze vurgusu: Elimden gelen her şeyi yapacağım

AA

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlere saatler kaldı.

Sayılı saatlerin kaldığı seçimlerde dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanmaya ve açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son açıklama ise Demokratların başkan adayı Kamala Harris'ten geldi.

Harris, Amerikalı Müslümanların ve Arapların yoğun olduğu Michigan eyaletinde düzenlenen seçim kampanyasında açıklamalarda bulundu.

"GAZZE'DEKİ SAVAŞI SONLANDIRMAK İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Gazze ve Lübnan'da yaşananlar nedeniyle bu yılın zor geçtiğini ifade eden Harris, "Başkan olarak Gazze'deki savaşı sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadesinde bulundu.

Esir takası konusunda da çalışacağını belirten Harris, şu sözleri sarf etti:

Gazze'deki acıları sonlandırmak, İsrail'in güvenliğinin yanı sıra Filistinlilerin özgürlük, güvenlik ve kendi kaderini tayin etme haklarını sağlayacağım.

MÜSLÜMAN SEÇMENLER, JOE BIDEN YÖNETİMİNİN GAZZE POLİTİKALARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Salıncak eyaletlerden Michigan'da yaklaşık 242 bin Müslüman bulunurken, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, Müslümanların oylarına büyük önem veriyor.

Michigan'daki Müslümanların oyları geleneksel olarak Demokrat Parti'ye giderken, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle Müslüman seçmenler, Joe Biden yönetiminin Gazze politikalarına eleştirilerde bulunmuştu.

Michigan'daki bazı Müslüman toplum liderleri, 27 Ekim'de yaptığı duyuruda "Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini" söylediği için Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı destekleyeceklerini bildirmişti.