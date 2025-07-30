Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem anı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor.

Can kaybı yaşanmazken, deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Yerin 20.7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldığı bildirildi.

Depremin meydana geldiği anlar ise bölgedekiler tarafından görüntülendi.

KAÇMADAN KAYIT YAPTILAR

Deprem anında evinden kayıt yapan bir şahıs, sallantıyı saniye saniye kaydetti.

Kayıt yapılan evin sağlam olduğu ve herhangi bir yıkımın olmaması da dikkati çekti.

DEPREMDEN SONRA 30 ARTÇI SARSINTI

Depremin ardından en şiddetlisi 7.0 büyüklüğünde çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

Büyüklükleri 2 ile 5 arasında değişen 30 artçı sarsıntı kaydedildiği açıklandı.