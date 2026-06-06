Merkez Bankası, Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre Parolapara'ya 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 28 Temmuz 2022 tarih ve 11284/20883 sayılı TCMB'nin kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin kanunun 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca hazırlanan raporda şirketin faaliyet izni kapsamında yerine getirmesi gereken asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiğinin, bankalara yapılması gereken bildirimler ile iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinde mevzuata aykırı hareket ettiğinin, kimlik doğrulama sistemi ve riskli işlem takibi başta olmak üzere birçok alanda sistematik eksiklikler tespit edildiğinin yer aldığı belirtilmişti.

Yapılan incelemelerde Parolapara üzerinden örgüt faaliyetleri kapsamında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karışan 26 şüpheli hakkında teknik takip yapıldığı kaydedilmişti.

Şüphelilerin suç unsurları ile birlikte yakalanması amacıyla İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada 24 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirilmişti.