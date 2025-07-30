Kamçatka'daki depremden saatler sonra Japonya'da tsunami uyarıları kaldırıldı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Türkiye saati ile 02.25’te meydana gelen sarsıntının 19 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Bölgede 6.9 ve 6.3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

JAPONYA UYARILARI KALDIRDI

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yerel saat ile 20.45 sıralarında yapılan son açıklamada, bölgede tsunami riskinin azaldığı belirtilerek tsunami uyarılarının kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, kıyı kesimlerde yaşayan sakinlere yine de dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

2 MİLYON 11 BİN 38 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tsunami uyarıları nedeniyle 21 eyaletteki 967 bin 604 hanede yaşayan 2 milyon 11 bin 38 kişiye tahliye çağrısı yapılırken, birçok bölgede küçük çaplı tsunamiler meydana geldi.

Oluşan dalgaların boyu Iwate eyaletindeki Kuji limanında 1,3 metreye, Hokkaido eyaletindeki Hanasaki limanı ve Hachijo adasındaki Yaene limanında 80 santimetreye ulaşmıştı. Birçok eyalette de boyları 70 ila 20 santimetre arasında değişen tsunami dalgaları görüldü.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Tsunami endişesi, Japonya'da ulaşım ve lojistik hizmetlerini de olumsuz etkilemişti.

Ülkenin kıyı kesimlerinden geçen birçok tren hattındaki seferlerde aksamalar yaşanmıştı.

Hokkaido ve Tokyo dahil 19 eyaletteki 455 postane, gişe hizmetlerini geçici olarak askıya almış, Pasifik kıyısında bulunan 580 zincir market şubesi dahil birçok işletme muhtemel güvenlik riski nedeniyle kapatılmıştı.